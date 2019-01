‘Spider-man: Far from home’, uno de los estrenos más esperados de este año, por fin ha revelado su primer trailer oficial. Y en el adelanto de casi 3 minutos de duración queda claro por qué se trata de uno de los estrenos cinematográficos más anhelados por los aficionados a las historias de superhéroes.

El filme presenta a Peter Parker en unas vacaciones escolares muy lejos de Nueva York. Esta vez la ciudad de Londres será el escenario de la cinta dirigida por Jon Watts, cuyo estreno será el próximo 5 de julio.

La película cuenta con la actuación de Tom Holland en el papel estelar encarnando a un spiderman adolescente. Además de Holland, el filme contará con las actuaciones de Samuel L. Jackson en el papel de Nick Fury. También Jake Gyllenhaal forma parte del casting al dar vida al villano Mysterio.

Este es el trailer oficia de ‘Spider-man: Far from home’. El adelanto suma millones de reproducciones a unas horas de haber sido liberado.

"Are you going to step up or not?" Watch the #SpiderManFarFromHome teaser trailer now! 7.5.19 🕷️ pic.twitter.com/z0M8zqCJPI

— Marvel Entertainment (@Marvel) January 15, 2019