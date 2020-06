Spike Lee estrena impactante corto como protesta de la muerte de George Floyd

Cada vez más artistas están alzando la voz sobre el asesinato de ‘George Floyd a manos de un miembro de la policía de los Estados Unidos. Por su parte, el cineasta Spike Lee, uno de los directores afroamericanos más reconocidos de los últimos tiempos, se sumó a las protestas desde una manera peculiar con el estreno de un cortometraje.

El director recurrió a sus redes sociales para mostrar el impactante cortometraje titulado ‘3 Brothers- Radio Raheem, Eric Garner and George Floyd’. En el video el director mezcla algunas de las imágenes de su película ‘Do the right thing’ con los últimos momentos con vida de ambos hombres.

Cabe señalar que el persone de la película anteriormente mencionada, ‘Raheem’, también es asesinado de la misma manera que Floyd. He allí la relación entre los tres hombres en el cortometraje de Spike Lee.

Spike Lee lanza la siguiente pregunta al inicio del video: ¿La historia se estará repitiendo a sí misma? Haciendo una comparación con lo ocurrido con el personaje de su tercer película en conjunto con las escenas reales del abuso que llevó a la muerte de los dos hombres.

3 Brothers-Radio Raheem, Eric Garner And George Floyd. pic.twitter.com/EB0cXQELzE — Spike Lee (@SpikeLeeJoint) June 1, 2020

Debido a las impactantes imágenes del asesinato de George Floyd, varias ciudades de los Estados Unidos viven ahora manifestaciones como nunca antes vistas. Para el director de la próxima película que lanzará con Netflix, ‘Da 5 bloods’, estas situaciones no son nada nuevo, motivo que lo llevó a crear el cortometraje.

