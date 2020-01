Spike Lee será presidente del jurado del Festival de Cannes

La edición 2020 del Festival Internacional de Cine de Cannes ya tiene un nuevo presidente del jurado. Se trata del reconocido director Spike Lee, quien hace historia al ser la primera figura de origen afroamericano en presidir el jurado de tan importante festival.

El director de 62 años de edad ha construido una trayectoria impecable en sus proyectos donde, además de director, es reconocido por su participación como guionista, actor, director y productor. Sus películas han abordado los temas más polémicos adelantándose a lo que después se consolidó como la etapa del cine contemporáneo.

Joie, honneur et impatience à l'idée que #Cannes2020 se tiendra sous le regard du grand #SpikeLee ! // Joy, honor and impatience at the idea that #Cannes2020 will be held under the eyes of the great #SpikeLee ! pic.twitter.com/nDOzoYyBQe

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) January 14, 2020