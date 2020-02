Star Wars: The High Republic, la nueva apuesta de Disney

Star Wars está regreso. Y no a través de películas o series de televisión. Un video de cuatro minutos presentado en sus redes sociales reveló la nueva apuesta para esta franquicia que no deja de dar sorpresas.

Se trata del proyecto denominado Star Wars: The High Republic formado por nuevas historias que estarán ambientadas 200 años antes de los elementos de The Phantom Menace. Con ello la compañía espera sentar una nueva base histórica que permita crear libros, novelas, videojuegos, películas y todo lo que se pueda desarrollar para levantar una saga que ha ido en picada desde que Disney la tomó.

Para ello, a finales de este año, Lucasfilm lanzará una nueva era de narraciones de esta saga, las cuales serán exploradas a través de múltiples voces en novelas para jóvenes y adultos, así como libros para niños y comics. Se podrán a disposición del público por medio de una variedad de editoriales, incluyendo a Disney Lucasfilm Press, Del Rey, IDW Publishing y Marvel.

Este proyecto que anteriormente se denominaba “Project Luminous”, ahora Star Wars: The High Republic, se desarrollará en una era en la que la República Galáctica y la Orden Jedi están en su máximo apogeo. El periodo en la línea de tiempo no se va a superponer con ninguna de las películas o series que actualmente están en planeación o filmación. Con ello esperan tener libertad para contar historias con nuevas aventuras y personajes.

“Estamos muy emocionados de abrir una era muy rica y fértil para que nuestros autores exploren. Veremos a los Jedi en su mejor momento” señaló Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, a través de la página de internet starwars.com

Como se había anunciado con anterioridad este proyecto contará con la participación de escritores que han sido los favoritos de los fanáticos como Claudia Gray, Justina Ireland, Daniel José Older, Cavan Scott y Charles Soule, quienes son los encargados de crear esta nueva era en la historia de la saga.

Los primeros libros y comics debutarán en Star Wars Celebration Anaheim en agosto 2020 con”Star Wars: The High Republic: Light of The Jedi”; a este le seguirán otros títulos como “Star Wars: The High Republic Into The Dark”, una novela para adultos de Claudia Gray y otros más que ya están disponibles para preordenar.

Así que es momento de romper la alcancía y sacar todos los ahorros.

