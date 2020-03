Taika Waititi realizará series para Netflix inspiradas en ‘Charlie y la fabrica de chocolate’

Después de su exitosa película ‘Jojo Rabbit’, Taika Waititi, iniciará una colaboración especial para Netflix. El director pondrá todo su ingenio en dos series animadas inspiradas en el mundo de ‘Charly y la fabrica de chocolate’.

El ambicioso proyecto contempla a Waititi como director, showrunner, escritor y productor ejecutivo de dos series relacionadas con el libro de Roald Dahi ‘Charlie and the chocolate factory’, una historia que se ha hecho popular por las cintas que se han realizado para el cine.

El giro innovador de estas series radicará en el género. Ambas producciones están pensadas en formato de animación. La primera de ellas se apegará a la historia clásica del libro, mientras que la segunda abordará a los ‘Oompa – Loompa’, enigmáticos personajes que acompañan al personaje central de la historia, Willy Wonka.

Taija Wititi se ha caracterizado por la carga de comedia dentro de sus proyectos, incluso en la entrega de ‘Thor’, por lo que se asegura que el proyecto con Netflix traerá gratas sorpresas. El anuncio de estas series generó gran expectación, pero desafortunadamente aún no hay detalles de los títulos o fechas de estreno.

‘Charly y la fabrica de chocolate’ ha tenido dos adaptaciones para el cine que se convirtieron en clásicos. La primera de ellas en 1971 con Gene Wilder como Willy Wonka y la versión del 2005 con Johnny Depp como protagónico.

Taika Waititi will write, direct, & EP two animated series based on the works of Roald Dahl.

The first is based on the world and characters of Charlie and the Chocolate Factory.

The second is a wholly original take on the Oompa-Loompas, that builds out their world pic.twitter.com/TqIzxTlRSf

— Netflix US (@netflix) March 5, 2020