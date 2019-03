Takashi Murakami crea video musical para Billie Eilish

Billie Eilish, la cantante estadounidense de 17 años de edad, anunció la llegada de su video musical en colaboración con Takashi Murakami. El artista visual, por medio de la animación, plasmó su propuesta artística para la canción ‘You should see me in a crown’.

El anuncio llega una semana antes de que Billie Eilish presente su LP debut después de conquistar todas las plataformas musicales con sus temas.

Con la colaboración con uno de los grandes representantes del arte contemporáneo, confirma que su primer disco estará lleno de sorpresas. Dentro de estas fantásticas colaboraciones, los seguidores esperan el dueto con la cantante española Rosalia.

Para Eilish el soltar sus tracks por separado sin tener un disco no mermó la oportunidad de colocarse entre las artistas con más reproducciones. Aún así, presentará ‘When we all fall asleep, where do we go?’, titulo del disco.

En esta colaboración visual se puede percibir un mundo psicótico donde Eilish, en forma animada, toma el aspecto de lo que parece ser un demonio con cuerpo arácnido que ataca a una ciudad. El tema fue estrenado hace más de un año, pero ahora con esta colaboración de Murakami parece tener un nuevo sentido.

Desafortunadamente por el momento sólo se encuentra en su totalidad dentro de la plataforma de Apple Music. Es probable que con la llegada de su nuevo disco este y otros videos musicales lleguen a todas las plataformas.

