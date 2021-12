Apps móviles ideales para facilitar tus vacaciones

Las celebraciones de diciembre y el inicio de año renuevan las ganas de conocer nuevos lugares. Sin embargo, planificar una travesía siempre es complicado, por esta razón existen distintas apps móviles para facilitar tus vacaciones antes y mientras estés de viaje.

Si no te gusta complicarte existen plataformas y aplicaciones en donde puedes reservar en paquete desde el avión, el hotel y hasta los tours para conocer el destino elegido. En otras opciones encuentras recomendaciones de la ciudad y dónde es mejor hospedarse o en qué lugares comer. Existen múltiples propuestas para todo lo que necesites durante tu viaje.

Estas son algunas de las apps móviles más populares que puedes utilizar para hacer más fácil tus vacaciones.

Foto: StockSnap/Pixabay.

TripAdvisor

Antes de planificar un viaje es importante conocer la opinión de otras personas que ya estuvieron en el destino. Para ello, esta plataforma se ha convertido en la referencia número uno de millones de turistas, pues no solo encuentras comentarios de otra gente, también agrupa hoteles, bares, restaurantes, tiendas y experiencias en un ranking por categorías.

Booking

Si buscas un buen alojamiento esta app móvil será ideal para facilitar tus vacaciones. Ahí puedes hacer reservaciones las 24 horas del día y podrás encontrar ofertas de hoteles y apartamentos en cualquier parte del planeta. Además, está disponible en 40 idiomas.

Foto: mburtscher/Pixabay.

Google Maps

Si es la primera vez que visitas el destino de tu preferencia seguramente no sabrás cómo llegar al lugar que quieres visitar. Esta aplicación, que viene instalada de fábrica en cualquier smartphone con Android, será de mucha utilidad. Incluso se puede usar sin conexión a Internet, en caso que tus vacaciones sean al extranjero y no tengas servicio de tu proveedor.

Uber

Con más de 20 países en donde tiene presencia, nunca está de más tenerla en tu teléfono móvil. Tal como lo haces en tu ciudad, solo necesitarán introducir el lugar a donde vas y el servicio de transportación te llevará a tu destino. Es la opción que tiene presencia en más países y sitios turísticos.

Foto: langll/Pixabay.

Traductor de Google

Si alguna vez has estado en un país en el cual hablan un idioma que no dominas sabrás lo frustrante que puede ser no poder comunicarte con facilidad o ni siquiera encontrar la palabra que quieres decir. Con Google Translate puedes escribir o pronunciar una frase que en automático se traduce. También cuenta con una cámara que permite hacer lo mismo con anuncios impresos.

AroundMe

Si de hacer fáciles tus vacaciones se trata esta app móvil detecta tu localización y te ofrece una lista de los bancos, bares, gasolineras, supermercados, restaurantes, teatros, entre otros, más cercanos. De esta forma cualquier artículo o servicio que necesites será fácil ubicarlo.

Foto: Simon Hermans/Unsplash.

Existen un sinnúmero de propuestas que puedes utilizar durante tus vacaciones, pero estas son las más utilizadas por los usuarios gracias a su facilidad de uso o lo útiles que pueden resultar.

