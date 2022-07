Gadgets que necesitas en tu cocina y no sabías

La gastronomía puede convertirse en una actividad ideal para disfrutarse en familia mientras se experimenta con distintas presentaciones y combinaciones de ingredientes. Sin embargo, elevar de nivel la propuesta culinaria precisa contar con los gadgets adecuados en la cocina.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Para que des un upgrade a tu alimentación cotidiana te presentamos esta lista con los utensilios que, en definitiva, no deben faltar en tu cocina por su utilidad y practicidad.

Por: Blanca Méndez y Alma Gómez

Licuadora exprimidora de extracción lenta

Si lo que buscas es una alimentación saludable necesitas este gadget que te permitirá crear zumos naturales de frutas y verduras exprimiendo todos sus nutrientes, pues a diferencia de una licuadora convencional en ésta se aplica un mecanismo de prensado que permite extraer mayor cantidad de jugo con un sabor más natural.

Parrilla portátil LotusGrill

Si tienes un jardín o una terraza amarás la parrilla portátil, ya que podrás realizar un sinfín de recetas. La mejor parte es que este utensilio de cocina genera menor emisión de humo si se compara con el que producen las parrillas convencionales. Además, podrás guardarla de forma sencilla cuando termines de utilizarla.

Batidora para smoothies

Si lo tuyo son los smoothies por la mañana necesitadas un gadget como este en tu cocina. La practicidad y potencia de estas batidoras las convierten en una de las herramientas más preciadas en casa. Sus cuchillas pueden moler en segundos cualquier alimento, y muchas marcas ya incluyen una funda de neopreno o tapa, así puedes portar el vaso a todos lados sin que haya derrames.

Freidora de aire

Comer sano no quiere decir que no te cumplas un antojo de vez en cuando, y si lo que te gusta es la comida frita, este es uno de los gadgets que hará tus antojos realidad. Se trata de una freidora de aire que básicamente cocinará tus alimentos con su grasa natural, aunque algunos requieren un pequeño toque de aceite; sin embargo, la cantidad será mucho menor a la que necesitas al cocinarlos en la estufa. En cuestión de minutos puedes cocinar todo tipo de alimentos fritos, incluso postres, como brownies.

Otra maravilla que necesitas en tu cocina es sin duda un hervidor eléctrico con infusor de té para esos días de relajación total. Muchos de estos modelos ya cuentan con un control que te permite administrar la temperatura; además, su caldera de agua integra una tecnología que favorece una adecuada distribución del calor. Asimismo, el infusor de té es extraíble y cuenta con sistemas de apagado automático y función de seguridad para detectar si hay agua en el interior.

Panificadora

Qué mejor que acompañar un buen té con un pan, y nada mejor que hacerlo en casa. Para ello, este gadget es la mejor propuesta. Existen distintos modelos y marcas, pero la gran mayoría ocupa un espacio muy reducido en la cocina y cuentan con distintos modos para preparar infinidad de panes. Lo mejor de todo es que, a diferencia de comprarlo ya hecho, tú podrás preparar tus recetas sin conservadores o gluten. Prácticamente solo tendrás que vaciar los ingredientes al molde, ya que la panificadora hará todo el trabajo por ti.

Deshidratadora

Sin duda esta es una de las propuestas más relevantes para tener en tu cocina, pues al extraer la humedad permite que tus alimentos duren más tiempo. Muchos de estos aparatos ya ofrecen una función multi-cocción, por lo cual podrás deshidratar frutas, verduras o carne e, incluso, cocinar una pizza.

Báscula digital de cocina

Diversas recetas requieren una medida específica. Con este equipo únicamente deberás poner los ingredientes para medir las cantidades exactas que necesitas en cada uno de tus platillos. La gran mayoría ocupará muy poco espacio en tu cocina; lo mejor es que no pesan casi nada y son muy sencillas de usar.

Destapador de frascos

Este gadget es justo lo que todos necesitamos en nuestra cocina. Si abrir los frascos no es lo tuyo, entonces entenderás la importancia de este elemento, el cual facilitará esta tarea. La gran mayoría, si no es que todos, cuentan con diseño ergonómico y textura antideslizante, esto hará el trabajo muchísimo más sencillo. En conclusión, esta herramienta es una maravilla que no puede faltar en tu cocina.

FOODsniffer

Con esta propuesta podrás analizar el estado de los alimentos antes y después de adquirirlos, gracias a que su mecanismo te permite saber cuando un producto está fresco o existe un riesgo de intoxicación, si puede comerse crudo o si es posible conservarlo un día más en el congelador. ¿No te parece una maravilla este utensilio de cocina?

Como verás, los beneficios de estos gadgets, sin duda, despertará los deseos de tenerlos en tu cocina ya que no solo ocupan poco espacio, también aportan múltiples beneficios para ti y tu familia.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter