Humane: el dispositivo con IA que dejaría obsoletos a los smartphones

Humane, una startup creada por Imran Chaudhri y Bethany Bongiorno, exempleados de Apple, presentaron un dispositivo con Inteligencia Artificial (IA) que proyecta imágenes en las manos y que podría sustituir a los smartphones.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Conocido como Humane, este dispositivo se convertiría en el primero en poner en el campo de visión la jubilación de los teléfonos inteligentes.

Se trata de una especie de clip que se engancha en la ropa y que está dotado de Inteligencia Artificial, capaz de proyectar una interfaz gráfica en la mano o en una superficie plana y su proyección funciona con comandos de voz.

This is @Humane ‘s demo at @TEDTalks 🤯 pic.twitter.com/22wFSYE9JA

Humane no se conecta a ningún smartphone o smartwatch, sino que se trata de un dispositivo completamente independiente.

Aún no está claro dónde es que se almacena la información, aunque algunos presumen que estaría conectado a una nube.

La muestra del Humane tuvo lugar en la conferencia anual TED 2023 celebrada en Vancouver (Canadá), en donde Chaudhri respondió una llamada a mitad de la presentación para mostrar el funcionamiento del dispositivo.

¡Descubre más!:

James Webb captó el momento en que dos galaxias se fusionan

WWDC 2023: Esto es lo que podríamos ver en el evento de Apple

Zarif Ali, periodista freelance, tuiteo parte de la demostración en la que Chaudhri compartía una imagen en la palma de su mano que parecía ser una notificación de llamada “lo siento, es mi esposa. Voy a tener que contestar”, dice Imran mientras observa su mano y procede a atender la llamada, la misma Bethany.

Otra de las características que tendría Humane está el contar con un asistente, traductor en tiempo real, mantener conversaciones tipo ChatGPT y una cámara con la que puede identificar objetos.

Hasta el momento no hay una fecha determinada para la producción de estos dispositivos ni su venta al público.

First demo of the @Humane upcoming AI-powered wearable device. A phone call.



Thanks @ZarifAli9 for sharing! pic.twitter.com/7qyDScPkOh