Los lanzamientos de Apple: iPhone 14, Apple Watch Ultra y más

El día llegó, finalmente Apple nos sorprendió con los lanzamientos de este año durante su tercera keynote de este 2022, donde el gigante tecnológico de Cupertino dio fin a la cadena de especulaciones y anunció la salida al mercado de sus nuevos productos, donde la piedra angular es sin duda el nuevo iPhone 14.

Así es el nuevo iPhone 14

Foto: Apple.

El nuevo iPhone 14 de Apple fue lo más esperado entre los fieles clientes del gigante tecnológico.

Los nuevos iPhone 14 fueron presentados en solo cuatro modelos de dos tamaños, que le dan el adiós definitivo al modelo “mini”.

iPhone 14 (6.1 pulgadas)

iPhone 14 Plus (6.7 pulgadas)

iPhone 14 Pro (6.1 pulgadas)

iPhone 14 Pro Max (6.7 pulgadas)

El iPhone 14 y 14 Plus cuenta con una pantalla Super Retina XDR de 6.1 y 6.7 pulgadas, respectivamente, de esquinas redondeadas, sin marco, nítida, vibrante y brillante.

Cuentan con una batería que ofrece hasta 20 horas de reproducción de video en el modelo sencillo y de 26 horas en el Plus, además del chip A15 Bionic, el mismo que en el iPhone 13 Pro.

iPhone 14 y el modelo Plus. Foto: Apple.

El iPhone 14 cuenta con resolución de 2532 x 1170 pixeles a 460 ppi; mientras que el Plus contempla una resolución de 2778 x 1284 pixeles a 458 ppi.

En cuanto a su cámara, el iPhone 14 y Plus cuenta con sistema de dos cámaras, con un gran angular y ultra gran angular de 12 MP, zoom óptico de 2x para alejar y un zoom digital de hasta 5x; Flash True Tone que ajusta el color y la intensidad, de acuerdo con la luz ambiental para proporcionar fotos más nítidas.

Asimismo, cuenta con una cámara frontal con TrueDepth con autoenfoque.

Ambos tiene un frente de Ceramic Shield y un diseño de aluminio con parte posterior de vidrio; una clasificación IP68 (hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 6 metros)

Viene en cinco colores: azul, morado, medianoche, blanco estelar y rojo.

Foto: Apple.

Modelo Pro

Mientras que el Iphone 14 y el Plus no muestran cambios drásticos, los modelos Pro eliminan de alguna manera el notch, la muesca que ha acompañado a la marca desde el iPhone X, ya que lo sustituye el Dynamic Island, una especie de led que muestra las notificaciones y apps abiertas que puedas dejar en un segundo plano para seguir interactuando con la pantalla completa.

Entre los cuatro modelos está el hecho de que solamente los Pro estrenan procesador, el A16, mientras que los modelos estándar tendrán A15 Bionic, ya conocido en sus antecesores; la primera vez que Apple diferencia sus modelos de la misma generación por tener un chip distinto.

Además, se mostraron mejoras en las cámaras cuyos sensores alcanzan, por primera vez, los 48 megapixeles. Contiene un gran angular de 48 MP, un ultra gran angular de 12 MP, un teleobjetivo de 2x de 12 MP por medio del sensor quad pixel y un teleobjetivo de 3X, además de un zoom óptico de 3x para acercar y uno 2x para alejar.

Foto: Apple.

También, se anunció de forma oficial la función Always On Display (AOD), o pantalla siempre encendida, que, con la actualización iOS16 pondrá a disposición de los usuarios fondos de pantalla listos para el modo siempre activo.

Cuando el iPhone se pone a “dormir”, la pantalla no se apaga por completo, si no que se convierte en una especie de reloj que te permite ver notificaciones sin “encender” demasiado los pixeles y podrás usar el fondo de pantalla que quieras.

Este modo promete un bajo consumo de energía y solo estará disponible en los modelos Pro.

Mientras que el modelo Pro ofrece una resolución de 2556 x 1179 pixeles a 460 ppi; Pro Max integra una resolución de 2796 x 1290 pixeles a 460 ppi.

Su presentación contempla los colores: negro espacial, plata, oro y morado oscuro

Foto: Apple.

Todo los modelos del iPhone 14 cuenta con el Detector de Choques, que puedes detectar si tuviste un accidente en tu auto y de inmediato se pondrá en contacto con los servicios de emergencia y con contactos que hayas predeterminado para informarles.

Asimismo, todos los modelos pueden grabar con una calidad 4k y HD.

Apple Watch

Además del lanzamiento del iPhone 14, Apple presentó su Apple Watch Pro, que se renueva para dar paso al Series 8 con una versión más avanzada y mejoras de conectividad y durabilidad, pensado en deportistas profesionales.

Apple Watch SE

Primero encontramos la versión sencilla y asequible, el Apple Watch SE que cuenta con el nuevo chip S8 SiP, que es 20% más rápido que el Apple Watch SE (primera generación). Cuenta con detección de Caídas, Emergencia SOS y la nueva Detección de Choques, aunque en el caso de SOS se debe contar con conexión celular o llamadas por Wi-Fi a través de la conexión a Internet de tu Apple Watch o de tu iPhone, que debe estar cerca.

Cuentas con las funciones ya conocidas, como medidor de frecuencia cardiaca, Fitness +, vigila las fases del sueño y control del ciclo.

Foto: Apple.

Apple Watch Series 8

Entre los cambios que presenta con su antecesor se encuentra un sensor de temperatura, con el fin de convertir este gadget en un verdadero aliado del bienestar, herramientas para detectar apnea del sueño e incluso el ciclo de ovulación de las mujeres.

Su pantalla, siempre activa, pantalla ahora es mucho más amplia gracias a sus bordes ultradelgados. Es más resistente al agua, al polvo y a los golpes.

También cuenta con el detector de choques, medidor de oxigeno, medidor de frecuencia cardiaca y la app ECG que puede generar un electrocardiograma similar a los de derivación.

En cuanto a batería, ofrece hasta 18 horas de autonomía, un modo de bajo consumo que permite duplicar la duración de la batería al desactivar algunas funciones, pero manteniendo las esenciales.

Disponible en cuatro colores: negro, plata, dorado y rojo.

Foto: Apple.

Apple Watch Ultra

De los Watch presentados, destaca la versión Ultra, diseñado para deportistas con una batería que dura 36 horas o hasta 60 horas con el modo de ahorro de batería; tiene tres micrófonos, doble resistencia al agua –para quienes bucean–, una caja hecha de titanio aeroespacial de 49 mm que rodea el cristal y lo protege de impactos.

También destaca una pantalla más grande que facilita le lectura, incluso en condiciones de luz poco favorables y el botón de acción que se puede personalizar.

Cuenta con el nuevo Botón de Acción que da acceso inmediato a las funciones y que puede ser personalizado; resistencia al agua de hasta 100 metros, pantalla siempre activa y carátula en modo noche

Además, cuenta con una sirena que emite un sonido de 86 decibeles para pedir ayuda que puede oírse en un radio de hasta 180 metros, dos bocinas que mejora el volumen durante las llamadas y tres micrófonos.

Por su fuera poco, cuenta con un GPS de precisión y doble frecuencia para calcular distancia, ritmo y rutas con exactitud.

Foto: Apple.

AirPods Pro

Uno más de los lanzamientos fueron los AirPods Pro de segunda generación con una calidad de audio mejorada.

Una de las novedades que nos trajeron con los Airpods Pro es que ahora podemos controlar el volumen de la reproducción, con un 33% más autonomía, gracias al control táctil; nos ofrecen seis horas de reproducción con una sola carga o has 30 horas de reproducción de audio con la Cancelación Activa

de Ruido activada, usando el estuche.

Además de que cuenta con el chip H2, que permite cancelar hasta el doble de ruido en comparación con el modelo anterior.

En cuanto a la caja, cuenta con la opción Find My y un altavoz añadido, similar a los AirTag, por lo que ya no sufrirás por no saber dónde los dejaste.

Además, el audio espacial lleva la experiencia del sonido inmersivo a un nivel mucho más personal.

Foto: Apple.

