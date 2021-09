Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

En 2019 Microsoft sorprendió al presentar un dispositivo móvil, el cual se quedaba a medio camino entre un smartphone y una tablet plegable que corría Android y contaba con dos pantallas. Ahora, la segunda generación del Surface Duo 2 podría presentarse en un par de semanas más.

A través de su cuenta oficial en Twitter, la firma invitó a sus seguidores a un evento que tendrá lugar este próximo 22 de septiembre a las 10:00 am, hora del centro de México. Aunque la compañía no reveló mayores detalles, las especulaciones no se hicieron esperar respecto a que se va a presentar en el Microsoft Event.



La imagen que acompaña el tweet no deja lugar a dudas que se trata de una laptop Surface; sin embargo, las rumores también apuntan a que ese día se dará a conocer la nueva generación de la Surface Duo 2.

De hecho, algunas filtraciones recientes ya han dejado entrever las especificaciones técnicas que tendría este nuevo dispositivo. Todo apunta a que el diseño del mismo será ligeramente más alto, menos ancho y con bordes más delgados en las pantallas. De igual forma tendrá tres cámaras traseras configuradas en un módulo rectangular.

Foto: Zarif Ali/Unsplash.

Asimismo, Microsoft trasladaría el lector de huellas al botón de encendido y posicionará el puerto USB-C en el borde derecho. De acuerdo con otras especificaciones reveladas por Geekbench, un bechmark que realizan pruebas de rendimiento a los procesadores, el nuevo móvil incluirá el procesador Snapdragon 888 de Qualcomm, compatible con 5G, así como 8 GB de RAM y el sistema operativo Android 11.

Foto: Abderrahman Bensalah/Pixabay.

Además del Surface Duo 2, durante el próximo evento la firma también podría presentar la Surface Book 4, la cual transformaría su pantalla desmontable por una abatible, tal como el Magic Keyboard del iPad Pro. Como parte de su rediseño, incluso, cambiaría su nombre a Surface Laptop Studio.

Debido a que la firma no ha confirmado ninguna información, por ahora todo se trata de rumores que se desvelarán en las próximas semanas, cuando se conocerán las sorpresas que presentará Microsoft. ¡No te las pierdas!

