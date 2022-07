Descubre la plataforma digital que despliega una novedosa propuesta literaria

‘A través de mi ventana’ es una serie que irrumpió con gran audiencia cuando se estrenó en Netflix. Esa se basa, a su vez, en una exitosa novela escrita por la venezolana, Ariana Godoy, disponible en la plataforma digital Wattpad.

Esta red social literaria se ha ido posicionando en el interés de todas aquellas personas deseosas de encontrar todo tipo de historial imaginables. “Somos un lugar para la conexión y la comunidad, donde la lectura no tiene que ser un esfuerzo individual”, comenta Jeanne Lam, presidenta de Wattpad.

Se trata de un espacio digital en donde los escritores pueden tener audiencias globales, en tanto, que los lectores se encuentran ante la oportunidad de descubrir una gran variedad de contenidos en distintos géneros literarios.

Foto: Wattpad

“Dado que hay un lugar en la plataforma para cada tipo de historia, todas las personas pueden encontrar algo interesante y revelador para ellos”, cuenta la entrevistada.

Para impulsar que más y más escritores se sumen, esta firma –que se define como una compañía global de entretenimiento y plataforma de novelas web–, espera capacitar a distintos escritores a través del Programa de creadores de Wattpad.

Con ello buscarán ofrecerles distintos apoyos editoriales: la intención es que distintas historias novedosas, únicamente, puedan vivir en este sitio internacional. Ahí los relatos en español son la segunda categoría más grande. Aunque, quienes prefieran leer en otro idioma también existe esa posibilidad.

Jeanne Lam. Foto: Wattpad

GRANDES ÉXITOS EN WATTPAD

Jeanne Lam recuerda que algunos de los autores con mayor éxito en la plataforma digital son la ya mencionada Adriana Godoy, cuya novela ha tenido más de 358 millones de lecturas. Asimismo está Loridee De Villa, quien ha lanzado su carrera como escritora en Wattpad y cuyo debut fue a través de ‘How To Be The Best Third Wheel’. Otras historias de ella se pueden leer ahí mismo.

En tanto, la novela de fantasía afrocaribeña de Nandi Taylor, ‘Given’, tiene más de 1.3 millones de lecturas. La misma se publicó en inglés y el próximo año se traducirá al francés. “Las obras de Nandi son una expresión de lo que ella anhelaba al crecer: protagonistas negros en entornos especulativos con temas de crecimiento, coraje y encontrar el lugar propio en el mundo”, comenta Lam.

Foto: Tima Miroshnichenko/Pexel

Para la presidenta de la firma lo que hace distinta a esta propuesta es la comunidad que han formado. Escuchamos muchos de los escritores –dice–, todo el tiempo, que su base de seguidores los animó a continuar con sus historias y los motivó a seguir escribiendo.

Debido a que muchas historias latinoamericanas e hispanas se han vuelto muy populares, Wattpad WEBTOON las está adaptando para que propuestas como ‘Perfectos Mentirosos’ de Alex Mirez, se convierta en una serie de televisión, o ‘Boulevard’, de Flor M Salvador, se produzca en el cine.

Foto:Thirdman/Pexel

De esta forma, todos los lectores encontrarán historia novedosas en esta plataforma digital, junto con la oportunidad para descubrir mundos imaginarios y relatos inspiradores. Mientras que los autores independientes pueden hallar un espacio distinto de expresión.

