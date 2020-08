Xbox presentó tres consolas para celebrar el esperado lanzamiento de ‘Wonder Woman 1984’, película protagonizada por Gal Gadot. Los aficionados a los videojuegos y fans del cine tendrán la oportunidad de tener en sus manos estas piezas de colección, inspiradas en la armadura y el atuendo icónico de la superheroína.

Tras las recientes noticias dadas a conocer en el DC Fandom, en el cual se presentó por vez primera, el tráiler de la película, en donde ‘Wonder Woman’ llega a la década de los 80; los fans quedaron maravillados y Xbox quiere darles aún más hype.

A través de la página oficial de la marca se muestran las tres consolas que serán parte de este nuevo lanzamiento. La primera es la ‘Xbox One X Wonder Woman Golden Armor Console’ diseñada con hojas de oro de 24 quilates, con una imagen que recuerda al traje utilizado por Diana Spencer.

Este modelo fue hecho completamente a mano, y presenta un sofisticado escudo de águila dorada, así como el logotipo de ‘Wonder Woman 1984’, impreso en 3D. Esta consola no estará a la venta. El objetivo de Microsoft es subastarla; todas las ganancias que se obtengan se destinarán a ‘Together for Her’, una iniciativa creada por la fundación Charlize Theron Africa Outreach Project, misma que está enfocada en ayudar a mujeres y niñas que han vivido violencia doméstica durante la época de COVID-19.

Uno de los accesorios utilizados por la famosa superheroína es el ‘Lazo de la verdad’, el cual también se hace presente en estos lanzamientos. Si quieres ganarte la ‘Wonder Woman Lasso of Truth Xbox One X Console’, sólo necesitas darle me gusta o retuitear el post en donde se anuncia el sorteo en la cuenta de Xbox en Twitter: esto, desde el 25 de agosto hasta el 17 de septiembre de 2020.

RT this post for a chance to win a custom Xbox One X display inspired by WONDER WOMAN 1984, coming to theaters. Experience the wonder. #WW1984Xbox #WW84 #Sweepstakes Open in XBL Countries, 18+. Ends 9/17/20. Rules: https://t.co/l8pzghsCN0 pic.twitter.com/CcEEIy8G9j — Xbox (@Xbox) August 25, 2020

De igual forma, el tráiler de la nueva secuela de la cinta dejó ver a la archienemiga de ‘Wonder Woman’. Como en toda película, los villanos son un ingrediente esencial para crear puntos de tensión, por ello, el modelo ‘Barbara Minerva Xbox One X Console’ tendrá un diseño inspirado en la antagonista del film.

Su imagen hace alusión al traje de animal print para darle una imagen verdaderamente salvaje. En una de las esquinas superiores el equipo tiene unos picos plateados, los cuales de igual manera fueron impresos en 3D. Microsoft no ha dado a conocer cómo se podrá obtener este equipo.

Con todos ello, los fanáticos de ‘Wonder Woman’ quedarán maravillados en tanto se estrena la próxima película del personaje, programada para el próximo 2 de octubre. Ninguna de las tres consolas estará a la venta y quienes las puedan conseguir sólo serán para colección, no podrán jugar con ellas.

