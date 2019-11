‘Telenovelas’, las producciones más consumidas por los mexicanos en Netflix

Las telenovelas han migrado al mundo del streaming. El género, que inició originalmente en la televisión abierta, hoy en día se renueva para mostrar su fuerza en producciones originales para Netflix; un acierto de la compañía que ha posicionado a varios de sus contenidos entre los más vistos por los mexicanos.

Las más recientes apuestas originales mexicanas para Netflix llevan consigo la esencia de estos melodramas. Hoy en día, series como ‘Monarca’, ‘La casa de las flores’, ‘El dragón: el regreso de un guerrero’, ‘El club’, entre otras, pese a querer mostrar una nueva etapa de las producciones mexicanas, no pueden desprenderse del todo de la esencia de las telenovelas. Aún así su éxito es visible y logra acaparar las preferencias de los usuarios en nuestro país.

Lo anterior se ha podido constatar desde que la compañía comparte sus títulos más vistos de cada semana, comprobado que, al menos, una de estas producciones está relacionada con el género. No obstante, dentro del catálogo de Netflix se encuentran telenovelas que tuvieron gran éxito en la televisión y que ahora replican su éxito en el mundo del streaming.

🍿Top de Series en México 🍿

1. El Club

2. La casa de las flores T2

3. Yo soy Betty, la fea

4. The End of the F***ing World 2

5. Huevos verdes con jamón

— Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 20, 2019