Benedicto XVI: Frases que marcaron su papado

Este día, 31 de diciembre de 2023 se dio a conocer el deceso de Joseph Raitzinger, mejor conocido como Benedicto XVI, a los 95 años. Él fue el 265° papa de la iglesia católica, de 2005 hasta 2013. Para recordarlo te presentamos las frases emblemáticas que marcaron su camino como soberado de la Ciudad del Vaticano.

1.- Cuando lo eligieron papa

Tras ser elegido por el cónclave de cardenales, Benedicto XVI se pronunció:

“Después del gran Papa Juan Pablo II, los señores cardenales me han elegido a mí, un simple y humilde trabajador de la viña del Señor. Me consuela el hecho de que el Señor sabe trabajar y actuar incluso con instrumentos insuficientes, y sobre todo me encomiendo a vuestras oraciones”.

2.- Previo a ser elegido papa

Días después de ser elegido papa, Benedicto XVI recordó ante peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro los momentos previos a su elección:

“Cuando, lentamente, el desarrollo de las votaciones me permitió comprender que, por decirlo así, la guillotina caería sobre mí, me quedé desconcertado. Creía que había realizado ya la obra de toda una vida y que podía esperar terminar tranquilamente mis días. Con profunda convicción dije al Señor: ¡no me hagas esto! Tienes personas más jóvenes y mejores”.

Foto: David Mark/Pixabay

3.- Sobre la fe y la filosofía

Una de sus mayores preocupaciones era las cuestiones de la fe, ante ello Benedicto XVI escribió lo siguiente en un artículo para la Revista Communio:

“Debemos esforzarnos hacia un nuevo diálogo de este tipo entre fe y filosofía, porque ambas se necesitan recíprocamente. La razón no se salvará sin la fe, pero la fe sin razón no será humana”.

4.- Durante su visita a México

Durante su visita a nuestro país, Benedicto XVI dejó en claro la devoción del pueblo mexicano e hizo un llamado:

“Deseo reiterar con energía y claridad un llamado al pueblo mexicano a ser fiel a sí mismo y a no dejarse amedrentar por las fuerzas del mal, a ser valiente y trabajar para que la savia de sus propias raíces cristianas haga florecer su presente y su futuro”.

5.- Secreto sobre la felicidad

Durante un encuentro con un niño en Guanajuato, el papa pronunció la siguiente frase sobre la felicidad:

“Dios quiere que seamos siempre felices. Él nos conoce y nos ama. Si dejamos que el amor de Cristo cambie nuestro corazón, entonces nosotros podremos cambiar el mundo. Ese es el secreto de la auténtica felicidad”.

Foto: Wengen/Pixabay

6.- Sobre ser cristiano

Durante la asamblea del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, creado por él en 2010, pronunció esta frase:

“Ser cristiano no es una especie de traje que se usa en lo privado”.

7.- La alegría de la fe

Durante su visita a Madrid por la Jornada de la Juventud, Benedicto XVI pronunció esta frase que deja en claro su vocación por acercar a la juventud a la iglesia:

“No se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a los demás. Por tanto, no se guarden a Cristo para ustedes mismos. Comuniquen a los demás la alegría de su fe. El mundo necesita el testimonio de su fe, necesita ciertamente a Dios”.

Foto: Wengen/Pixabay

8.- No juzgar a dios por los crímenes en Auschwitz

Durante su visita al campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, en mayo de 2006, el papa pronunció un discurso que llamaba a la reflexión y pedía no juzgar a dios sobre las miles de muertes que se produjeron a manos de los nazis:

“¡Cuántas preguntas se nos imponen en este lugar! Siempre surge de nuevo la pregunta: ¿Dónde estaba Dios en esos días? ¿Por qué permaneció callado? ¿Cómo pudo tolerar este exceso de destrucción, este triunfo del mal? No podemos escrutar el secreto de Dios. Solo vemos fragmentos y nos equivocamos si queremos hacernos jueces de Dios y de la historia. En ese caso, no defenderíamos al hombre, sino que contribuiríamos solo a su destrucción”.

9.- Sobre la incertidumbre del futuro

En el Aeropuerto Cuatro Vientos de Madrid, en agosto de 2011, camino a la XXVI Jornada Mundial de la Juventud, Benedicto XVI pronunció unas palabras sobre la incertidumbre del futuro:



“Queridos amigos, que ninguna adversidad os paralice. No tengáis miedo al mundo, ni al futuro, ni a vuestra debilidad. El Señor os ha otorgado vivir en este momento de la historia, para que gracias a vuestra fe siga resonando su Nombre en toda la Tierra”.

Foto: Bogdan Korneker/Pixabay

10.- Su renuncia como papa de la iglesia católica

En febrero de 2013 Joseph Raitzinger anunció su renuncia ante el ministerio de Obispos de Roma. Se trató de la primera renuncia de un papa en la historia de la iglesia moderna. Esta es una de las frases emblemáticas con las que el entonces papa se despidió como soberano de la iglesia católica con esta frase:

“Siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los Cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que, desde el 28 de febrero de 2013, a las 20.00 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro quedará vacante y deberá ser convocado, por medio de quien tiene competencias, el cónclave para la elección del nuevo Sumo Pontífice”.

Y agregó: “Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo con que habéis llevado junto a mí el peso de mi ministerio, y pido perdón por todos mis defectos“.

Foto: Francesco Nigro/Pixabay

Benedicto XVI será recordado como el papa que trató de despertar el cristianismo en Europa, como un gran teólogo que defendió la fe y la razón, así como por su humildad y vocación de servicio, pero también por ser el primer pontífice en renunciar al cargo en más de 600 años, dejando el lugar a Jorge Mario Bergoglio, mejor conocido como papa Francisco.

