Día Internacional de The Beatles: ¿Cuándo se celebra realmente?

Una de las bandas icónicas de la cultura pop es sin duda la agrupación británica The Beatles. En torno a ellas existe todo un culto por lo que representó en la industria de la música, lo que los llevó a consagrarse como uno de los mejores grupos, no en vano existen diversas celebraciones en torno a ellos. Una de esas fechas especiales es el Día Internacional de The Beatles, pero hay en total tres fechas que hacen énfasis a tres momentos destacados.

The Beatles fue una banda de rock británica que se formó en Liverpool durante la década de los 60. Sus integrantes fueron John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

El enorme éxito del cuarteto los consagró como una de las agrupaciones más importantes del movimiento contracultural de la década con elementos de la música beat, clásica, pop y rock & roll. Su creatividad los llevó incluso a incursionar en estilos musicales como hard rock y la psicodelia, además de crearse el término “beatlemanía” por el furor que generaban entre la juventud.

Foto: Reuters.

Entorno a ellos existen tres fechas que son considerados como Día de The Beatles:

16 de enero

Para algunos fans el Día Internacional de The Beatles “oficial” es el 16 de enero, ya que fue el día en que se inauguró Cavern Club, el lugar donde el cuarteto de Liverpool hizo su debut.

En ese lugar se dice que The Beatles tocaron casi 300 veces, entre 1961 y 1963, siendo el primer lugar donde se abrieron paso en el mundo de la música en Reino Unido.

6 de julio

Para los fanáticos ingleses, el Día de The Beatles es el 6 de julio, fecha en que John Lennon y Paul McCartney se conocieron, pero en 1957, dando origen a la mítica banda. Ese día, Lennon, de 16 años, formaba parte de una banda llamada The Quarrymen y se presentó en una iglesia de Liverpool como parte de una actividad escolar.

Ivy Vaughan, amigo de Lennon, fui a verlo en compañía de Paul McCartney, de 15 años y aficionado a la música.

Así fue como compartieron gustos y se hicieron amigos para formar The Beatles. Después incorporarían a George Harrison y finalmente a Ringo Starr.

Foto: Neil Martin/Unsplash

10 de julio

Otros tantos fans de la banda británica consideran que el Día Mundial de The Beatles es el 10 de julio, ya que ese día, pero en 1964, John, Paul, George y Ringo regresaban a Liverpool tras una exitosa gira por Estados Unidos, justo a tiempo para el estreno de su película ‘A Hard Day’s Night‘.

Foto: Paweł Ludziński/Pixabay

Cualquier que sea el día en que conmemores a The Beatles, no hay duda de que fueron una de las bandas que marcaron un antes y un después en el mundo de la música, por lo que todos los días pueden ser el día de The Beatles.

