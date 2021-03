Hace unos días el mundo del internet se salió de control. ¿El motivo? Los “Satan Shoes, un modelo no oficial de Nike que promocionara el cantante del momento Lil Nas X, el cual esta inspirado en un estilo similar de la compañía.

El responsable del modelo es la marca de HSCHF, la cual utilizó algunos elementos de la estética del más reciente video ‘Montero Call me by your name’ del cantante para crear el modelo. Lo que más llamó la atención es que los 666 pares disponibles de los “Satan Shoes”, tenían una gota de sangre humana.

El modelo hace referencia al estilo Air Max 97 de Nike, con algunas modificaciones, entre las que destacan un colgante en forma de pentagrama y una referencia de un versículo de la Biblia impreso, Lucas 10:18, el cual dice: “Vi a Satanás caer del cielo como un rayo”.

Foto: Cortesía HSCHF.

En cuestión de horas los 666 pares se agotaron. Su precio de más de mil dólares americanos poco importó para los seguidores de Lil Nas X quienes acapararon el modelo.

Los “Satan Shoes” no solo causaron furor entre los seguidores, sino también enojo en la compañía Nike, quien rápidamente tomó distancia anunciado no tener ninguna relación con los modelos que se habían puesto en venta. Lo anterior dio como resultado una demanda de la compañía hacia el colectivo por infracción de marca registrada.

MSCF Product Studio, responsable del modelo, no ha respondido hasta el momento a la demanda. Por el momento Nike pide a la corte que la compañía pare la reproducción y venta del producto ‘no autorizado’. La demanda no incluye al cantante Lil Nas X.

Los “Satan Shoes” no son el primer modelo modificado por la compañía, anteriormente lanzaron, lo que podría ser la versión opuesta, los “Jesus Shoes” en el 2019.

