‘The Cure’ confirma concierto en México 

Los rumores eran ciertos. La reconocida banda ‘The Cure’ regresará a México tras seis largos años de ausencia para ofrecer un concierto el próximo 8 de octubre.

El Foro Sol será el recinto donde se congreguen los miles de seguidores de la exitosa banda británica de rock alternativo que marcara a más de una generación.

El concierto promete ser una gran experiencia musical. El regreso de Robert Smith a nuestro país será valorado por sus fanáticos, quienes no se querrán perder la oportunidad de asistir a la única fecha confirmada al momento.

Los boletos iniciarán su preventa el próximo 28 y 29 de agosto para clientes de Citibanamex, mientras que la venta general comenzará el 30.

Los precios para el concierto de ‘The Cure’ en México ya han sido publicados, quedando de la siguiente manera:

General A – $1,650

General B – $850

Verde A – $1,850

Naranja A – $1,250

Verde B – $950

Naranja B – $750

Verde C – $650

Naranja C – $450

‘Just like heaven’, ‘Boys don`t cry’, ‘Close to me’, ‘Lullababy’ y más de los éxitos de ‘The Cure’ sonarán al máximo volumen el próximo 8 de octubre. No debes perderte esta oportunidad, ya que podrán volver a pasar largos años para que la banda aterrice de nueva cuenta en nuestro país.

