The Gourmet Masters by Millesime, el torneo de golf que prioriza la gastronomía

En busca de brindar a sus socios experiencias realmente distintivas, Millesime Word ha creado un nuevo concepto que posiciona a la gastronomía como el eje principal de un torneo de golf con características únicas: The Gourmet Masters.

A través de este concepto desarrollado con la colaboración de Think Golf Mexico, Millesime World convocó el talento de reconocidos chefs internacionales para desarrollar un menú de seis tiempos maridado con cuatro vinos para los invitados y golfistas, entre ellos José Del Castillo, propietario del restaurante Isolina en Lima, Perú, egresado de la escuela de Alta Cocina D’Gallia y quien heredó de su madre los secretos de la antigua cocina criolla; y el chef Thomas Troisgros, quien junto a su padre Claude, dirige Olympe en Río de Janeiro.

“Buscamos chefs de diferentes regiones que nos dieran la certeza de proveer propuestas de calidad excepcional para uno de los momentos más relevantes del evento, el Lunch Master, pero ante todo que tuvieran la capacidad de cocinar para los 350 invitados previstos. El golf hace un maridaje perfecto con la gastronomía, por eso estamos seguros que será un evento muy solicitado. Representa, además un concepto histórico para Millesime porque a través de él expandiremos la presencia de la marca en otras ciudades de México con un tour por Monterrey, Guadalajara y Mérida programado a lo largo de 2019”, expresó a Forbes Life, Manuel Quintanero Jiménez, Director de Millesime México.

Dirigido a empresarios y ejecutivos de Alta Dirección, The Gourmet Masters tendrá lugar en Bosque Real Country Club el 6 de diciembre con la participación de 150 jugadores mixtos, fórmula go go con equipo de seis personas y lo más importante, experiencia culinarias cada tres hoyos. Posterior al Lunch Master, se realizará el Lounge Master Open Bar Millesime con una zona de coctelería con destacados bartenders del país que darán muestra de su destreza con destilados y vinos selectos.

“En términos deportivos, es un torneo clásico de 18 hoyos. Lo que hace único a este encuentro es que durará todo un día y que la gastronomía, lejos de ser un complemento, será el factor estelar”, detalló David Donnely, cofundador de Think Golf México.

Gracias al patrocinio de Lincoln, los golfistas podrán aspirar a ganar un auto, y los asistentes, premios y obsequios ofrecidos por las marcas de lujo convocadas.

