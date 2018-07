The Peninsula New York expondrá obras de Warhol y Basquiat

The Peninsula New York celebra su 30 aniversario con una curada exposición de arte que presenta prominentes artistas de la década de los 80. La exposición, instalada en los espacios públicos del hotel, muestra una colección de obras originales de Andy Warhol, Francesco Clemente, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat y Barbara Kreuger.

Además de las obras, la exposición presenta tres emblemáticos retratos de Andy Warhol y Jean-Michel Basquiat, los cuales son autoría del fotógrafo Michael Halsband y corresponden a la época en que ambos visitaron su estudio, el 10 de julio de 1985. Las imágenes fueron tomadas para crear un póster al estilo de las peleas de box que anunciaría la colaboración de los dos artistas para una futura exposición. Los tres retratos, “Andy Warhol & Jean-Michel Basquiat #133”, “Andy Warhol & Jean-Michel Basquiat #1 (first roll, first frame of the sitting)”, y “Andy Warhol & Jean-Michel Basquiat #143” se exhiben en el Palm Court del hotel y son los siguientes:

Otros trabajos de Andy Warhol que serán exhibidos durante octubre en The Peninsula New York incluyen “Sausage Tree” (1986), “Toy Painting Robot” (1981) y “Diamond Dusk Candy Box” (1981), mismos que están dispuestos en el vestíbulo superior. Además, el hotel ha instalado 10 copias del cuadro original de “Campbell’s Soup” de Andy Warhol en la sala de espera del vestíbulo superior, para que los visitantes puedan disfrutar de ella hasta finales de octubre.

Además, las obras de Jean-Michel Basquiat (1984, “Untitled”) y Barbara Kruger (1980, “Untitled, Your Pleasure is Spasmodic and Short Lived”) se encuentran actualmente en la parte superior de las escaleras, a medida que los invitados ingresan a Gotham Lounge y al Palm Court, respectivamente.

