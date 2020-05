Dentro de todas las malas noticias que ocurren durante esta cuarentena, siempre hay algo de luz en el problema y es que The Rolling Stones está transmitiendo algunos de sus conciertos más memorables vía streaming.

Esta legendaria banda de rock británico fue una de las mayores sorpresas de la pasada emisión del festival ‘One World Together at Home’ en donde interpretaron “You Can’t Always Get What You Want”, dejando a todos sus fanáticos con ganas de más.

Y sus deseos se han cumplido. Este pasado tres de mayo The Rolling Stones comenzó la serie Extra Licks!, a través de la cual serás testigo de algunos de sus conciertos más emblemáticos y ¡serán gratis!

No es momento de deprimirte porque ya se pasó la fecha. Esta propuesta de la banda de rock incluye un total de seis largometrajes de sus presentaciones más exitosas que han ofrecido a lo largo de su trayectoria y los están lanzado cada domingo durante las próximas semanas a través de su canal de YouTube.

El primero de ellos, el cual aún está disponible en esta red social de videos, es del concierto que The Rolling Stones ofreció en Buenos Aires, Argentina en febrero de 2016, parte del Ole! Tour de América Latina ese año. Como éste, cada semana habrá una nueva presentación y todas ellas contarán con imágenes inéditas nunca antes vistas e incluyen sus actuaciones en el Voodoo Lounge Tour de 1994.

Recientemente, la banda inglesa también lanzó “Living in a Ghost Town” su primer sencillo desde 2012, el cual fue creado durante este periodo de aislamiento.

Ya sabes qué hacer los próximos domingos. Mick Jagger y The Rolling Stones te estarán esperando.

