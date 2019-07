The Spa at Viceroy Los Cabos, el palacio del bienestar

Hace un par de meses tuvimos el honor de visitar el hotel Viceroy Los Cabos ubicado en la gloriosa costa de San José del Cabo. Desde que pusimos pie en el impresionante palacio marino originalmente diseñado por el arquitecto mexicano Miguel Angel Aragonés, supimos que estábamos destinos a una experiencia memorable.

Ahora, regresamos a este lugar para conocer lo que muy pronto será conocido como uno de los mejores spas en México. Debemos confesar que, después de un par de masajes, nos fue difícil querer regresar a casa.

Te puede interesar: Técnicas de la élite del deporte para mejorar la calidad del sueño

Como si olvidarse de todos tus problemas a la orilla del mar de Cortés no fuera suficiente, ahora podrás desconectarte por completo en un spa lleno de lujo, diseño y comodidad. The Spa at Viceroy Los Cabos se extiende mil metros cuadrados que simulan el interior de una gruta con piscinas de vitalidad y jacuzzis a diferentes temperaturas.

El spa cuenta con diez salas en las que podrás recibir una gran variedad de tratamientos clásicos y otros exclusivos de la marca Viceroy, todos administrados por terapeutas expertos. No importa qué tan exigentes o específicos sean tus gustos, te garantizamos que aquí no tendrás más opción que sucumbir ante la suave iluminación, la música tranquila y un descanso total.

Si para ti el cuidado del cuerpo no puede entenderse sin un cuidado de la mente entonces amarás The Spa at Viceroy Los Cabos. Además de los tratamientos que se ofrecen, a los huéspedes también se les proporcionan auriculares Muse con tecnología mejorada para facilitar una meditación curativa.

Ahora, en caso de que seas un animal nocturno que quiera festejar por la noche y descansar en el día el spa del hotel Viceroy también te toma en cuenta. Con su excéntrico Hangover Healer Package las visitas podrán desintoxicar por completo su cuerpo y eliminar los excesos con una serie de tratamientos acompañados con refrescantes jugos orgánicos.

Por último, una de nuestras partes favoritas del nuevo spa es el Beauty Lab, un espacio ideal en lo que podrás arreglarte para lucir espectacular en cualquier tipo de evento, o incluso solo caminando por la arena, con servicios como cortes de cabello, peinados, manicura y barbería.

Si The Spa at Viceroy Los Cabos te suena como un sueño hecho realidad será mejor que reserves tu estancia en Viceroy Los Cabos antes que la alta temporada veraniega los sature. Estamos seguros que esta será una experiencia que te hará sentir recuperar años de vida en tan solo unos días.

Este artículo fue publicado originalmente en Robb Report México. Consúltalo aquí.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí