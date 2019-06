The Westbury Mayfair, refugio sibarita en Londres

Esta propiedad resguarda un lujoso interior que muestra accesorios de cristal Swarovski y una barra con acabado de mármol pulido. Ello, además de detalles elaborados a la medida por la firma italiana Fendi: se trata del Polo Bar, una de las joyas más apreciadas del emblemático The Westbury Mayfair, Luxury Collection Hotel, en Londres. Su entorno único ha sido dispuesto para disfrutar de un nuevo concepto de mignardises y cócteles premium. Todos, diseñados por Fabio Pezzini para hacer de una velada de ensueño el preámbulo de una noche placentera.

Inspirado en el popular plato francés Café Gourmand,destacada “One for the Road”. Esta peculiar mezcla de Remy 1738, licor de tabaco Montenegro y jarabe casero de descafeinado que el experimentado mixólogo propone como aperitivo después de la cena. El “Last Cocktail” con base de ginebra Tanqueray, jugo de pera, jarabe de romero casero y terminado con Möet & Chandon Champagne es otra opción a elegir.

Para concluir un día lleno de travesías por la ciudad, el “Nightcap Menu” deja ver una propuesta que remite al placer de descansar. Se trata de “Pillow of Roses”, infusión de té de hojas sueltas de primera calidad con flores de manzanilla y capullos de rosa. Además de bálsamo de limón, sin cafeína ni alcohol. En suma, una mezcla relajante -procedente del Este de la India- exclusiva de The Westbury Mayfair.

Menú de indulgencias

Para acompañar alguna de las bebidas sugeridas, sutiles bocadillos se encuentran listos para satisfacer los antojos golosos. Entre ellos, un pastel de pistacho y chocolate blanco, además de un bollo de cerezas y vainilla. También un apetecible aperol de chocolate y naranja adornan un plato que seduce al sentido de la vista.

Para el conocedor del coñac, el servicio recto “Remy Martin XO” se caracteriza por una insólita complejidad aromática. Ello, resultado de 400 de los mejores eaux-de-vie de Rémy Martin. La suntuosa combinación se sirve en una envoltura singular. Es un pequeño kiosko que esconde un cajón secreto lleno de lujosas golosinas caseras de chocolate para la máxima indulgencia nocturna.

La originalidad patente en el menú añade trascendencia a las vivencias sensoriales que brinda Polo Bar, lugar que ha acogido a los londinenses desde 1955 y que desde agosto de 2018 es dirigido por Pezzini con una notable trayectoria trazada en los establecimientos ícono de la vida noctura de Londres, como Quaglino, The Lanesborough y The Dorchester.

Más cocteles

Bajo su dirección, un talentoso equipo continúa especializándose en cócteles premium y en la elaboración de tomas únicas e innovadoras en todos los clásicos para complacencia de los huéspedes de The Westbury Mayfair, que tras ser rediseñado, proyecta un look and feel contemporáneo y en sintonía con los valores de The Luxury Collection de Marriot International.

Situado en el moderno barrio Mayfair, The Westbury conserva su título como único hotel de Bond Street, vía venerada por celebridades de todo el mundo por sus prestigiosas boutiques, instituciones de arte y monumentos históricos. Con una sofisticación atemporal, definida por la fachada geométrica e interiores inspirados en la pureza de la cultura oriental traducida a su esencia art déco por Alex Kravetz Designs, The Westbury Mayfair, Luxury Collection Hotel y su Polo Bar son destinos imperdibles en Londres para tener “dulces sueños”.

