The Witcher inicia rodaje de la segunda temporada

The Witcher inició la producción de su segunda temporada en Reino Unido de cara a su estreno, programado para el 2021, con Henry Cavill al frente del elenco.

Te puede interesar: ‘Monarca’, la serie de Netflix regresa con nuevos personajes

Cavill regresa al frente de la producción interpretando el papel de Geralt de Rivia. Además, Anya Chalotra vuelve como la hechicera Yennefer; Freya Allan como Ciri y Joey Batey como Jaskier.

Lauren Schmidt Hissrich, productora ejecutiva de la serie comentó: “La reacción a la primera temporada de The Witcher estableció una barra alta para agregar nuevos talentos para la segunda temporada. Sophie Holland y su equipo de casting han encontrado una vez más a las mejores personas para encarnar a estos personajes, y en manos de estos directores consumados, estamos entusiasmados de ver que estas nuevas historias cobren vida “.

Te puede interesar: ‘The Witcher’ es el mejor estreno en la historia de Netflix

Entre las nuevas adquisiciones de la temporada dos, se encuentran Yasen Atour como Coen, Agnes Bjorn como Vereena, Paul Bullion como Lambert, Thue Ersted Rasmussen como Eskel, Aisha Fabienne Ross como Lydia, Kristofer Hivju como Nivellen y Mecia Simson como Francesa.

La serie será dirigida en diferentes episodios por Stephen Surjik (Umbrella Academy); Sarah O’Gorman (Cursed); Ed Bazalgette (The Last Kingdom); y Geeta Patel (Meet The Patels).

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí