Tocados por el Caribe… La Riviera Maya como potencia gastronómica

Martha Ortiz, la cocinera mexicana especialista en crear “hechizos” gourmet que seducen al mundo, se enfrenta a un nuevo reto profesional que la cautiva irremediablemente: diseñar un collar de perlas inspirado en el Caribe. ¿El objetivo? Servirlo en el “ombligo” de la Luna. Todo ocurre en torno a la próxima apertura de Tuch de Luna, el que será su nuevo restaurante en la Riviera Maya.

“El lugar es muy hermoso; es un reto para mí. Estos azules, esta arena tan blanca, este viento… todo tan natural y hermoso. Tendré que dar ‘polvo de perlas’ en lugar de ‘polvo de estrellas’, como hago en la Ciudad de México”, explica, visiblemente entusiasmada, al referirse a la aventura gourmet que está a punto de emprender de la mano de Grupo Xcaret, gigante de la hospitalidad en México, que vislumbra la consolidación de su propuesta de alta gastronomía.

Martha Ortiz (Dulce Patria, Ella Canta), irá de la mano con un ejército de súper chefs, como Ricardo Muñoz Zurita (Azul Restaurantes), Roberto Solís (Néctar), Alejandro Ruiz (Casa Oaxaca), Paco Méndez (Hoja Santa) y el cocinero italiano Franco Maddalozzo. Además, los chefs de casa: Carlos Gaytán, célebre por conquistar para México la primera estrella Michelin, esta vez, al frente de Ha’; el japonés Yusuke Kogure, a cargo del brunch dominical del Hotel Xcaret México, y Orlando Trejo, chef ejecutivo en la misma propiedad.

El chef Trejo, encargado de la propuesta gourmet de Grupo Xcaret, revela a Forbes Life que la apertura de los espacios gastronómicos vendrá de la mano de la inauguración de dos nuevos hoteles del grupo: Hotel Xcaret Arte y La Casa en la Playa. El primero de ellos operará con el concepto “Sólo para adultos” e incluirá un restaurante con su sello personal, junto a los de tres cocineros: Roberto Solís, Alejandro Ruiz y Paco Méndez. En el segundo hotel, que será la primera propiedad boutique del grupo, se instalarán los conceptos gourmet de Martha Ortiz, Ricardo Muñoz Zurita y Franco Maddalozzo.

GASTRONOMÍA, IMÁN DE VIAJEROS

Carlos Gaytán, al frente de Ha’, expresa su respaldo al fortalecimiento de la oferta gastronómica en el destino. “Es el comienzo de una nueva etapa de Grupo Xcaret; se está apostando a que sea, no sólo un lugar turístico, de diversiones, sino de gastronomía. Estos chefs son monstruos de la cocina, [a los] que siempre he admirado”, apunta.

Actualmente, el cocinero mexicano continúa su cosecha de éxitos con su nuevo restaurante en Chicago: Tzuco (nombrado así en honor a su natal Huitzuco, en Guerrero), el cual está nominado al “Oscar de la gastronomía”, el premio James Beard, en la categoría de Mejor Nuevo Restaurante de Estados Unidos. Gaytán narra que su pasión por la gastronomía se reavivó tras su regreso a México para abrir Ha’; sobre todo, al conocer México a través de su cocina. “Era uno de los objetivos de mi vida. Visité la mayor parte del país y aprendí mucho”. Sobre el ejército de súper chefs que se alista a conquistar el Caribe mexicano, Gaytán no vacila: “Están poniendo lo mejor de lo mejor; no le están dando opción a nadie más. Es un regalo que [los viajeros] no podrán conseguir en ningún otro lugar”.

Artículo publicado en la edición impresa de Forbes México. Abril 2020.

