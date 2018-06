Top 10: actividades imperdibles en San Diego, California

Una ciudad que ofrece una escena vibrante tanto de día como de noche con innumerables actividades, es sin duda la ciudad de San Diego, en California, Estados Unidos. Siendo la octava ciudad más grande de ese país, San Diego se caracteriza por ofrecer a sus visitantes sencillamente todo lo que pueden buscar. Lo mejor de todo es que se encuentra a unos pasos de la ciudad fronteriza de Tijuana.

A continuación te proponemos una lista con 1o actividades a realizar en San Diego en tu próxima visita; todas reúnen lo mejor de la ciudad. No le pierdas la pista y disfruta con tu familia de esta ciudad.

1.- Realiza un paseo cultural por Balboa Park

Camina por este parque urbano considerado uno de los más grandes de Estados Unidos, hogar deSan Diego Zoo. Toma fotos de su impresionante arquitectura renacentista estilo colonial español y forma parte de la naturaleza que rodea a este espacio con sus hermosos jardines.

PUBLICIDAD

No dejes de entrar a alguno de sus 17 museos, antes consulta la guía para elegirlos, hay de todo tipo y de diferentes temáticas. A tu paso encontrarás un sinfín de recreaciones al aire libre, como exposiciones de arte, ballet, conciertos, obras de teatro y una variedad de restaurantes para pasar una tarde muy agradable con tu familia.

2.- Gaslamp Quarter y su vibrante vida nocturna

Este barrio de estilo victoriano de finales de 1800 se distingue por tener los mejores lugares para disfrutar de una noche llena de diversión con tu familia, pareja o amigos. Mientras decides a qué lugar entrar a bailar o tomar un trago, busca dónde cenar en los más de 100 restaurantes que ofrecen la mejor experiencia gastronómica internacional, o bien, date una vuelta por sus galerías o boutiques. Sin duda, en este distrito del centro de San Diego encontrarás un ambiente dinámico y urbano muy al estilo sudcaliforniano.

3.- Adéntrate a su inigualable mundo de cervezas artesanales

Si eres amante de la cerveza, San Diego es EL destino para degustar las más de 150 cervezas artesanales, muchas de las cuales han sido galardonadas a nivel mundial superando a países conocidos por su cerveza como Inglaterra, Alemania y Bélgica. Arma un tour con tus amigos y visita pubs, cervecerías y restaurantes que te ofrecen esta típica bebida. ¡No puedes dejar pasar esta experiencia!

4.- Descubre la gastronomía Cali-Baja

Disfruta de una variedad de platillos y opciones culinarias, que van desde la alta cocina, hasta la comida casual. La cocina Cali-Baja es la especialidad de la región donde los entusiastas chefs han creado experiencias gastronómicas que combinan los sabores de San Diego y la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California para preparar delicias con ingredientes frescos de temporada. Elige desde foodtrucks, restaurantes con un ambiente casual o restaurantes de alta cocina a la orilla de la Bahía para degustar de esta fusión.

5.- Tradiciones en la piel de sus barrios

Liltle Italy es uno de los tantos barrios que diferencían a San Diego de otras ciudades de Estados Unidos. Es ahora el centro gastronómico de la ciudad, hogar de los restaurantes más importantes de la ciudad, así como de concurridos cafés con patios al aire libre y bares de moda, galerías de arte, boutiques, además es sede de festivales anuales. O si lo prefieres, date una vuelta por el Barrio Hillcrest y el Barrio hípster de North Park para saborear su fascinante oferta gastronómica en sus restaurantes, originales bistrós, cervecerías, tiendas de ropa vintage y una vibrante vida nocturna.

6.- Aparta tu día para el shopping

No puedes ir a San Diego y no visitar alguno de sus centros comerciales, outles, boutiques y mercados que se instalan en la calle. En cualquiera de estas opciones podrás adquirir artículos y ropa de marcas reconocidas y/o originales, difícil de encontrar en otras partes del mundo. Si andas por el Este, visita el Viejas Outlet Center; más al Norte del condado está Carlsband Premium Outlet y cerca de la frontera con Tijuana está Las Américas Premium Outlet. ¡Los descuentos te van a sorprender!

7.- Conoce “La Jolla” de San Diego

Situado a orillas del Pacífico, La Jolla es un hermoso pueblo estilo mediterráneo, hogar de hoteles lujosos e históricos, compras, arte y cultura, de clase mundial. Disfruta de un día lleno de actividades al aire libre y deportes acuáticos, así como de sus hermosas playas de arena blanca. Goza de un ambiente sofisticado. Renta una bici y recorre sus alrededores para apreciar sus paisajes. No olvides hacer paradas en las galerías de arte, tiendas y boutiques. Para comer, deleita tu paladar en uno de sus tantos restaurantes y prueba la alta cocina especializada en comida del mar, que distingue a este lugar.

8.- San Diego Zoo Safari Park

Si eres amante de los animales, vive una experiencia única en este safari que refleja la vida salvaje de muchos de ellos ¡imaginarás que estás en África Como nunca antes podrás apreciar su comportamiento, ya que es una reserva de 1800 acres donde los animales andan libres y pasean por recintos que imitan su hábita natural. Además, al visitar este parque apoyarás los diversos programas de conservación mundial a los que se dedica.

9.- Aviéntate un chapuzón en sus playas

En tu viaje a San Diego no puede faltar en tu itinerario un día en sus hermosas playas, que van desde las arenas blancas de playa Coronado, hasta el Parque estatal Torrey Pines. Si te gustan los deportes acuáticos, cualquiera de estas opciones será la ideal. Practica surf, kayak y buceo; la navegación y la pesca deportiva son actividades populares que se pueden disfrutar durante todo el año y con un clima perfecto.

10.- Llegar no será problema, usa el Cross Border Xpress

Este puente es una opción practica y mucho más rápida para los viajeros que cursan la frontera entre Estados Unidos y México. Llegando al Aeropuerto de Tijuana cruza caminando por este puente peatonal, luego renta un automóvil, toma un autobús o pide un Uber para llegar a la ciudad…¡así comienza la aventura!

Te puede interesar: Qué hacer 48 horas en… Praga, República Checa



Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí