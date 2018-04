Top 10: las pool parties más exclusivas de Las Vegas

Si te consideras un amante del sol y deseas guardar tu ropa invernal y ponerte tus trajes de baño, la temporada de pool parties en Las Vegas ha comenzado. Ya sea tomando el sol o disfrutando de una alberca al ritmo de los DJs más famosos del mundo, los visitantes pueden cargarse de vitamina D en un sinfín de experiencias energizantes durante su estancia en esta ciudad.

1. Por ejemplo, los fiesteros pueden bailar todo el día en el club de playa Encore Beach Club en Wynn Las Vegas, que regresa con una intensa fiesta de alberca que contará con algunos de los músicos más reconocidos de la escena electrónica, incluyendo a David Guetta, Afrojack, Jauz y más. Y para seguir con la fiesta y con los pool parties, Nightswim ofrece a los visitantes la oportunidad de nadar después del atardecer mientras Dillon Francis, Marshmello y Flosstradamus tocan sus más grandes éxitos.

2. Marquee Night & Day Club en The Cosmopolitan of Las Vegas también se une a la temporada de pool parties electrizantes con la participación de reconocidos DJ´s e intérpretes. Los fiesteros también podrán gozar de la carta que ofrece este parque acuático para adultos en la que destacan platillos como sushi y una selecta variedad de cócteles especiales.

3. Un repertorio completo de famosos DJs y eventos temáticos se darán cita en la fiesta de alberca original de Las Vegas, Tao Beach en The Venetian Las Vegas. Mientras muchos estarán bailando al ritmo de artistas como Wellman, VTECH y Greg Lopez en Tao Beach, quienes deseen relajarse y recargar pilas podrán tomar el sol en una cabaña de lujo o en las camas tipo asiático a la orilla de la alberca.

4, 5 y 6. Así mismo, en Wet Republic en MGM Grand Hotel & Casino, Liquid Pool Lounge en ARIA Resort & Casino, y Bare Pool Lounge en The Mirage Hotel & Casino podrás brindar por la llegada del calor con celebraciones de apertura exclusivas durante la primavera.

7. Por su parte, el Garden of the Gods Pool Oasis en el Caesars Palace es una colección de abrevaderos, lujosas cabañas y fastuosos asoleaderos, espacios ideales para quienes desean escapar por un rato de las fiestas de alberca y disfrutar de una experiencia acuática más relajada en Las Vegas Strip.

8. El Citrus Grand Pool Deck at Downtown Grand es un paraíso de pool parties, con jardines, juegos al aire libre y una alberca sinfín para relajarse. En perfecta armonía con el área de la alberca, Citrus también ofrece una selección de cocteles, tales como el Recovery Lemonade y el Passion Punch.

9. Postrada en lo alto de The Cosmopolitan of Las Vegas, la Boulevard Pool ofrece vistas impresionantes de Las Vegas y una escena social muy vibrante. La propiedad también es hogar de The Chelsea Pool, un oasis de relajación que sirve como escape para quienes desean tomar el sol en un ambiente reconfortante.

10. En medio de un hermoso refugio tropical de 15 acres, con impresionantes albercas, lagunas y una magnífica cascada, Flamingo GO Pool es pintoresca y divertida. Además de su look contemporáneo y su colorida vibra, la alberca GO Pool ofrece eventos especiales, concursos, cabañas VIP y distintos DJs residentes.

Y recuerda que lo que pasa en Las Vegas … se queda en Las Vegas.

