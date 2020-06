Top 10 personajes LGBTTTI+ más queridos de la televisión

(Notimex).- La comunidad LGBTTTI+ ha estado presente en la historia de la televisión desde hace varias décadas, tanto detrás de cámaras, como frente a ellas a través, la mayoría de las veces, de chispeantes personajes que han permitido exponer un poco de lo que es la vida de personas homosexuales.

Aunque los contenidos hoy día se abren cada vez más a la diversidad, a lo largo del tiempo han habido personajes que se ganaron el corazón de los televidentes.

Antiguos o recientes, ya sea como protagonistas o como personajes recurrentes, e incluso con los que sin ser parte fundamental de una trama su presencia es un guiño a la diversidad, todos ellos le han dado presencia a un colectivo históricamente invisibilizado y muchas veces violentado, es quizá por eso que se han convertido en referentes dentro de la industria del entretenimiento, pero más importante aún, se han ganado el cariño del público.

“Stanford Blatch” (Sex and the city)

Interpretado por el actor Willi Garson, “Stanford Blatch” fue un personaje recurrente en la serie y posteriores películas de la franquicia Sex and the city. Mejor amigo de la protagonista “Carrie Bradshaw”, “Stanford” era un exitoso representante artístico, cuyas citas no prosperaban en una relación real.

El tiempo, y los guionistas de la serie regular, finalmente le hicieron justicia y para las temporadas 5 y 6, tuvo un novio llamado “Marcus Adent” que era bailarín del círculo teatral de Broadway. Para las películas, “Stanford” sostiene una relación con quien fuera su némesis en la serie “Anthony Marantino”, por lo que al final también tuvo su final feliz, pues para la segunda entrega fílmica los personajes se casan en una ostentosa boda en la que Liza Minelli fue la encargada de unir sus vidas para siempre.

“Jack McFarland” (Will & Grace)

Aunque el personaje principal “Will Truman”, era en quien recaía el peso del show, su mejor amigo gay “Jack McFarland”, fue quien al final se robó el corazón de los espectadores, debido a su personalidad, su facilidad para exponer su sexualidad y por su innegable talento para el teatro musical.

Aunque a lo largo de la serie se le ha visto oscilar entre relaciones pasajeras y ligues con “heterosexuales curiosos”, el personaje también dejó testimonio de ser un gran amigo, pues contrajo matrimonio con la empleada de su mejor amiga “Karen”, para que esta no fuera deportada.

El momento cumbre de “Jack”, fue sin duda un capítulo en el que la comunidad LGBTTTI+ de Nueva York, ciudad donde se desarrolla la trama, protesta frente a una televisora por la censura de un beso entre dos personas del mismo sexo en una exitosa serie, pues aprovechando la presencia de los medios de comunicación besa al protagonista, logrando que finalmente un beso gay sea televisado, dentro de la ficción.

“Emmett Honeycutt” (Queer as folk)

Aunque la serie estadounidense Queer as folk (basada en la homónima de Reino Unido), giraba en torno a la comunidad LGBTTTI+ de Pittsburgh recién iniciado el nuevo milenio, “Emmett Honeycutt”, personaje secundario interpretado por Peter Paige, rápidamente se colocó como el favorito de la audiencia.

Su personalidad extrovertida y su recurrente uso de la “pluma” como expresión de género, así como sus trabajos, primero en una tienda de ropa interior, estrella de la pornografía por internet, comentarista en un noticiero local y organizador de fiestas, dotaron a “Emmett” de un protagonismo que nadie hubiera advertido al inicio de la serie.

Además de lo cómico y sexualmente desenfadado del personaje, “Honeycutt” se destacó por ser uno de los protagonistas más comprometidos en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTTTI+ en la ficción, además de que fue el elegido para ayudar a Cindy Lauper, invitada en la última temporada, tras una explosión ocurrida en el club nocturno “Babylon”, que hacía referencia a los ataques homófobos que aún ocurren en Estados Unidos.

“Waylon Smithers” (The Simpsons)

El leal asistente de “Mr. Burns” en “The Simpsons”, es por mucho uno de los personajes LGBTTTI+ más reconocidos y queridos de la televisión. Si bien, en un principio su sexualidad era ambigua y apenas se daban algunos guiños a que estaba enamorado de su jefe, con el paso de las temporadas se hizo más evidente.

En algunos episodios “Smithers” aparece en situaciones que comprueban su orientación sexual, por ejemplo, cuando un grupo de bailarinas exóticas se acercan a él, mientras se cubre la cara y grita asustado; en otra ocasión se le puede ver bailando junto al grupo Village People (íconos de la escena LGBTTTI+) el tema In the navy; e incluso en una cita con el profesor de música de la primaria de Springfield.

Luego de que se diera a conocer que el productor de “The Simpsons” Sam Simon, habría propuesto que “Waylon” debía ser un personaje homosexual desde el inicio de la serie, se confirmaría como parte de la diversidad sexual en el episodio “Werking Mom”, en el que forma parte de un espectáculo de transformistas.

“Enrique y Beto” (Plaza Sésamo)

Los programas infantiles también figuran en el espectro de la diversidad sexual, y son los personajes de Plaza Sésamo, “Enrique” y “Beto”, quienes ondean la bandera arcoíris, y es que, aunque en reiteradas ocasiones, se ha tratado de negar que son una pareja igualitaria, en 2018 Mark Saltzman, ex guionista del programa infantil, afirmó que los títeres están inspirados en la relación amorosa que tuvo con el editor Arnold Glassman

“Yo era más como Enrique, el bromista y caótico. Mientras que Arnold, como editor de cine, era el ordenado. Llevé esa dinámica a los personajes”, dijo Saltzman al blog Queerty. A lo que la producción respondió casi de manera inmediata que no poseen rasgos sexuales.

“A pesar de que son identificados como personajes masculinos y poseen muchos rasgos y características humanas, siguen siendo títeres y no tienen una orientación sexual”, aseguraron, aunque el mito y la confirmación por parte del guionista, aún son la alternativa más popular.

“La Tesorito” (Desde Gayola)

Aunque en México la representación homosexual en la ficción había sido representada casi siempre a través de personajes fársicos que rgularmente caían en la mofa y el ridículo, un programa de mediados de la década del 2000 revolucionó los contenidos, pues era hecho desde y para la diversidad, con personajes LGBTTI+, representados por miembros de la comunidad: “Desde Gayola”.

La dinámica del programa era sencilla: varios sketches de comedia, que usaban el humor para hacer una crítica a la sociedad, la política y la religión, es en ese contexto que surge “Tesoreando con la tesorito”, sección del programa protagonizada por la actriz transgénero Alejandra Bogue, quien parodiaba a su vez a la también actriz, cantante e icono y alterego de muchos integrantes de la comunidad gay mexicana, Laura León, conocida como “La Tesorito”.

En el sketch, “La Tesorito” invitaba a diversas celebridades de toda índole (interpretadas por otros miembros del elenco), para sostener una irreverente entrevista en la que siempre salía a relucir su identidad de género, además de abordar temas como la prostitución, el consumo de sustancias y apoyar la diversidad sexual.

Luego de que el productor Horacio Villalobos diera por terminada su relación con el canal de televisión que producía el programa, Alejandra Bogue dejó de interpretar al personaje que se convirtió en emblema del programa. En la actualidad los videos están disponibles en YouTube, donde los comentarios apuntan a que “La Tesorito”, era lo mejor que tenía “Desde Gayola.

“Bette Porter” (The L Word)

Aunque el protagónico de The L Word recae en Jennifer Beals como “Bette Porter”, es injusto darle todo el crédito como personaje más querido, pues fue una revolucionaria serie que se centró en las aventuras de un grupo de amigas lesbianas.

La verdadera marca que dejó The L Wold es haber reivindicado a las mujeres gay como protagonistas de sus propias historias, que son dignas de contarse, pues pocas veces se les había retratado de una forma tan orgánica y alejada de los estereotipos.

Su trascendencia fue tal que durante la vigésima entrega de los premios GLAAD (Gays & Lesbians Alliance Against Defamation: Alianza de gais y lesbianas contra la difamación) se le otorgó un reconocimiento especial, por darle voz a toda una comunidad, a través del amor y la honestidad, además de que logró abrir el debate acerca de los derechos para la diversidad sexual, en millones de hogares alrededor del mundo.

“RuPaul” (The RuPaul Show /RuPaul´s Drag Race)

La celebridad de televisión RuPaul Charles, es más conocido por su personaje, la drag queen más famosa del mundo RuPaul. Aunque el señor Charles no es un travesti en su día a día, con su personaje logró romper diferentes paradigmas de la televisión a nivel mundial, primero con su late night The RuPaul Show y posteriormente con el programa de telerrealidad RuPaul´s Drag Race.

Fue gracias al personaje, que la cultura ball room, así como el arte drag, se popularizaron a nivel mundial, lo cual representa un avance significativo en las luchas por la visibilidad y los derechos de la comunidad LGBTTTI+.

Su influencia ha sido tan grande, y ha tocado a tantas personas, que se han producido programas en los que las reinas que han pasado por su show insignia, viajan por todo Estados Unidos para ofrecer experiencias de transformismo no solo a miembros de la diversidad, sino a personas heterosexuales que buscan entender esta expresión.

“Aristemo” (Mi marido tiene más familia/ Juntos el corazón nunca se equivoca)

La televisión mexicana y las redes sociales explotaban día tras día gracias a la relación gay de “Cuauhtémoc” y “Aristóteles”, pareja bautizada como “Aristemo” y que hizo historia en la televisión abierta mexicana al protagonizar la primera propuesta de matrimonio entre dos hombres.

“Después de todo lo que hemos vivido, confirmo que tú eres mi esperanza. Frente a un árbol hicimos una promesa: amarnos hasta el infinito, tú me diste este anillo hermoso y yo te prometí que cuando estuviera listo te iba a dar uno. Yo, Aristóteles, soy tuyo, Cuauhtémoc. Pase lo que pase, nuestro amor seguirá creciendo. Mi Temo, ¿quieres casarte conmigo?”, fue la frase que consagró a los actores Emilio Osorio y Joaquín Bondoni, quienes cambiaron la forma en que el amor se presentaba en las telenovelas en horario estelar.

La historia de amor de estos dos personajes, comenzó durante la segunda temporada de la teleserie Mi marido tiene familia (conocida como Mi marido tiene más familia), cuando Joaquín Bondoni se integra al elenco y se convierte en la pareja del personaje de Emilio Osorio, trama que de inmediato tomó protagonismo.

El éxito y el cariño de la gente fueron tan grandes, que “Aristemo” se convirtió en un fenómeno pocas veces visto en la televisión mexicana, lo que los llevó a protagonizar el spin-off Juntos, el corazón nunca se equivoca, que tras su final, y ante la insistencia del público, se convirtió posteriormente en el espectáculo teatral Aristemo, el musical, en donde ambos actores debutaron como cantantes.

Los personajes tuvieron una aparición especial en la serie Alma de ángel, lo que significó su última aparición en televisión. A principios de 2019 se planteó la posibilidad de realizar una secuela de la historia de “Aristóteles” y “Cuauhtémoc” para la pantalla grande, sin embargo, no se han dado más detalles al respecto.

“Steve” (All in the family)

Aunque hizo una breve aparición en la serie de mediados de los setenta All in the family, Phillip Carey tiene un lugar privilegiado en este conteo, pues dio vida a “Steve”, el primer personaje gay en una serie de televisión en toda la historia.

Carey fue el primer actor en atreverse a hacer un personaje LGBTTTI+ en la televisión, un exjugador de la NFL que, además, salió del armario en dicho episodio, luego de ser confrontado por el personaje principal de la serie, acerca de los rumores en torno a su sexualidad.

No es uno de los más populares, no tuvo ninguna otra aparición, pero “Steve”, oficialmente puso la primera piedra para que la diversidad sexual fuera representada en la televisión, y lo hizo durante una época en que la homosexualidad era un tabú para todas las sociedades a nivel mundial.

