Top 5: hoteles boutique para celebrar el mes del orgullo

Las celebraciones del Pride u Orgullo LGBT, que se realizan anualmente en junio, también conocido como el mes del Orgullo LGBT, atraen a los hoteles ubicados en los destinos más exclusivos del mundo a personas de diferentes orientaciones sexuales, religiones y etnias para celebrar, en conjunto, la diversidad.

Los datos más recientes muestran que el poder adquisitivo del llamado pink market mexicano ascienden a 116 mil millones de dólares anuales, una capacidad de compra que permite a los viajeros LGBT realizar hasta seis viajes al año, de acuerdo con información de Preferred Hotels & Resorts.

Este mes del orgullo te invitamos a conocer cinco hoteles boutique que forman parte de Preferred Pride, una colección de más de 160 hoteles y resorts independientes que garantizan que los viajeros LGBT accedan al mejor viaje posible. ¿Cómo se aseguran de ello? Los empleados de estos hoteles reciben capacitación en diversidad para aprender sobre las mejores prácticas en el servicio a la comunidad LGBT, desde el check-in hasta el check-out.

Desde las calles de Beverly Hills y los sonidos de Nueva Orleans, hasta las vistas del mar Egeo de Mykonos y las luces de París, todas estas propiedades celebran la diversidad. Elige tu favorita.

1. Montage Beverly Hills – Los Ángeles. Beverly Hills es uno de los destinos más exclusivos y buscados del mundo. Ubicado en el corazón del Triángulo de Oro de la ciudad, el emblemático Montage Beverly Hills ofrece un respiro acogedor en medio del sofisticado caos de Los Ángeles. Este hotel de ultra lujo ofrece servicios y amenidades exclusivas para la comunidad LGBT.

2. The Maritime Hotel – Nueva York. Situado en Chelsea, uno de los puntos núcleos gay más activo de Nueva York, The Maritime Hotel es un elegante hotel de temática náutica. Justo al salir de las calles 16 y 9, los huéspedes se sentirán como si hubieran salido de las calles de Nueva York y entrado en un crucero de lujo. Rodeado de restaurantes, bares y tiendas que atienden a los consumidores LGBT todos los días, no hay mejor lugar para celebrar el Orgullo en la Gran Manzana.

3. Montalembert – París. Inaugurado en 1926, Montalembert es uno de los mejores hoteles boutique de lujo en París. Ubicado en el vibrante Rive Gauche o “Bank”, este hotel de cinco estrellas, íntimo y elegante, está cerca del Museo d´Orsay, y una corta caminata a través del Sena desde el icónico Museo del Louvre. Con solo 50 habitaciones llenas de comodidades, Montalembert hace que sus huéspedes se sientan mimados y relajados.

4. Myconian Naia – Mykonos. Esta ciudad se ha convertido rápidamente en el destino de verano más codiciado para los viajeros LGBT. Con vistas impresionantes del mar Egeo, Myconian Naia presenta un nuevo estándar de lujo exclusivo con su belleza única y raro encanto. El hotel solo para adultos está equipado con 18 suites de lujo, una piscina infinita en una magnífica terraza que ofrece vistas icónicas del mar, un restaurante gourmet de cocina mediterránea y un bar de la piscina con tragos deliciosos.

5. NOPSI Hotel – Nueva Orleans. Esta propiedad rinde homenaje a la historia industrial de la ciudad en un espacio arquitectónicamente rico que cautiva a los visitantes con sus techos abovedados y elegantes arcos del impresionante Grand Lobby. Desde entretenimiento en vivo en el restaurante del hotel Public Service, de inspiración regional, hasta el dinámico bar y la piscina en la azotea, NOPSI New Orleans es un centro animado que atrae a artistas, atletas y celebridades.

