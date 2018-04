Top 6: las series extranjeras de Netflix que debes ver cuanto antes

Si eres de los que no sabe qué más ver en la plataforma de Netflix porque, probablemente, ya terminaste las series más populares, te presentamos una lista de series internacionales que tal vez pasaron desapercibidas para ti, pero que fueron grandes éxitos en su país de origen. Dales una oportunidad y conoce nuevas culturas a través de estas historias procedentes de distintos países, te garantizamos que no pararás hasta terminar algunas de sus temporadas.

Please Like Me- Australia

Una serie de comedia y drama, dos géneros que son una explosión de sentimientos, se fusionan en esta serie protagonizada por el comediante Josh Thomas, quien escribió y produjo la historia. La historia gira en torno a Josh, el personaje principal, un chico gay que vive entre risas momentos dramáticos con su peculiar familia y amigos. Las cuatro temporadas se encuentran disponibles en Netflix.

Merlí – España

La llegada de un nuevo maestro de filosofía cambiará la vida de los estudiantes de este colegio. Merlí lleva a los alumnos a través de las historias de los grandes filósofos de la historia, adaptando sus reflexiones a las viviencias de los adolescentes. Hablada en catalán, la serie cuenta con tres temporadas, la última de ellas agregada recientemente a Netflix, por lo que te será fácil pasar de un capítulo a otro sin darte cuenta del tiempo, siempre en la búsqueda de saber qué le depara a este grupo de estudiantes y a su peculiar maestro.

Chewing Gum- Londres

La actriz, productora y comediante Michaela Coel nos trae esta divertida comedia desde los barrios de Londres. Tracey Connor es una joven que no encaja con su familia, obsesionada por la religión, por lo cual empieza una alocada vida donde da rienda suelta a sus caprichos, entre ellos, el perder la virginidad .¿Lo logrará? Aunque fue un éxito, la serie no continuó más allá de sus dos temporadas.

Rita- Diamarca

Una especie de drama-comedia, por que quién dijo que los daneses solo podrían hacer series de ficción o policiacas. La serie secentra en la historia de Rita, una maestra que muestra su complicada vida al ser educadora y tener la entera responsabilidad de criar a sus hijos después de su divorcio. Esta serie que comenzó como un producto local ahora se ha extendido a nivel mundial gracias a la difusión de Netflix. Las cinco temporadas se encuentran en la plataforma.

Orphan Black- Canadá

La ciencia ficción, con el tema de la clonación, armó revuelo con la llegada de esta serie de producción canadiense. ¿Qué pensarías si un día descubres que existen diferentes personas con la misma apariencia que tú? Bueno, esa es básicamente la trama de la serie que nos lleva, en sus cinco temporadas, a descubrir quién esta detrás de este proyecto de clonación en una apasionante trama que cuenta con la excelente actuación de Tatiana Malany, quien interpreta a todos los personajes clones femeninos de la entrega.

Strong Girl Bong Soon- Corea

Las series coreanas han cobrado gran popularidad entre los usuarios de Netflix, por eso, la plataforma se ha encargado de traer grandes títulos que han sido un éxito en su país de origen. Basta escudriñar un poco por el catalogo para descubrir varios títulos, entre ellos Strong Girl Bong Soon. Lo que hace particular a estas entregas es que se salen de los convencionalismos y entregan nuevas tramas e historias como la de un personaje que se encuentra metido en un triángulo amoroso; nada fuera de lo normal pareciera, pero resulta que la protagonista tiene un gran poder, como si se tratara de un superhéroe, lo cualla meterá en varios aprietos.

Así como estas, existen grandes producciones extranjeras que han cautivado a los espectadores de sus países de origen y que Netflix ha incorporado en su plataforma para ofrecer historias diferentes que sin duda tienen todo el potencial de convertirse en nuestras próximas series favoritas.

