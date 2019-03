‘Toy Story 4’ presenta nuevo trailer

Disney nos tiene atrapados con sus historias. Prueba de esto es el reciente trailer de una cinta esperada por años, ‘Toy Story 4’. La cinta en la cual los juguetes volverán a tener más aventuras acompañados de nuevos amigos.

Esta nueva entrega presenta más de fondo la historia de ‘Forky’, el juguete ‘no juguete’ de Bonie. Hecho de un tenedor, el nuevo personaje lucha con una crisis respecto a su personalidad.

El comisario Woody, en su intento por mantener a todos los juguetes juntos, emprende una aventura para poner a salvo a ‘Forky’. En el viaje se reencuentra con Bo Peep, la muñeca de la primera entrega de la que el vaquero se enamoró.

Sin duda los juguetes nos llevarán a una nueva historia que nos seguirá robando el corazón. Sobre todo a quienes han seguido las películas desde su llegada al cine, en el 1995.

Han pasado casi nueve años desde desde la tercera entrega. Y desde entonces, pocos fueron los avances que se habían dado a conocer, hasta ahora que se ve más clara la trama.

‘Toy Story 4’ llegará a los cines el próximo 21 de junio de 2019. La película forma parte de la apuesta de Disney junto a otros clásicos como ‘Aladdin’, ‘El Rey León’ o ‘Dumbo’, que llegarán en live action.

On the road of life there are old friends, new friends, and stories that change you. #ToyStory4 pic.twitter.com/GNZMD67krq

— Toy Story 4 (@toystory) March 19, 2019