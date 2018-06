Tulum celebra la sustentabilidad, la cultura y el arte

Art With Me GNP realizó su primera edición en Tulum, Quintana Roo, enarbolando el lema de ser un festival de arte y cultura creado con tres objetivos principales: enriquecer la comunidad local, preservar el ecosistema natural y fortalecer el desarrollo artístico en el Caribe Mexicano, afirmaron a Forbes Life representantes del evento.

El tema central de esta primera edición del festival fueron los residuos sólidos, que ya representan una amenaza real para los sistemas de arrecifes mesoamericanos, los océanos y la comunidad. Durante los cuatro días de actividades, los participantes disfrutaron una una serie de experiencias al cobijo de innovaciones artísticas clasificadas en seis categorías específicas:

1. Art with Me. Artistas visuales, escultores y artistas locales se dieron cita con el objetivo común de concientizar sobre temas sociales y medioambientales. Destacaron Ilumina, del artista mexicano Pablo Vargas; The Gamelatron, de Aaron Taylor Kuffner -una instalación sobre el medio ambiente-; el proyecto fotográfico de Alejandro Durán y, también, un mágico recorrido selvático que permitió admirar piezas de arte en la nueva galería Holistika (Jungle Art Walk), por mencionar algunas presentaciones.

2. Eat with Me. Renombrados chefs mexicanos y otros procedentes de distintos rincones del planeta hicieron la presentación de menús innovadores, degustaciones exclusivas y experiencias culinarias únicas en algunos de los mejores restaurantes de Tulum, entre ellos, Arca, Casa Jaguar, Gitano Tulum, Ocumare, Nu Tulum, Wild y La Docena, en colaboración con Moro, a cargo del chef Federico Cappi.

3. Breath with Me. El festival también ofreció un programa de bienestar que permitió a los asistentes experimentar ceremonias mayas de barro, rituales de sanación con plantas medicinales, actividades de yoga frente al mar con música en vivo, sesiones de temazcal y mucho más.

4. Love with me. En un evento tan especial no se olvidaron de los niños, fue así como se diseñaron actividades especiales para ellos y sus familias con el objetivo de inspirar la creatividad y la concientización de quienes serán futuros líderes.

5. Dance with me. Este segmento de actividades contó con la participación de artistas de la talla de Thievery Corporation, Satori and the Band From Space y el favorito de los mexicanos: Celso Piña, con Pato Machete, en el proyecto local del pueblo de Tulum.

6. Drink with me. Famosos bármanes y mixólogos deleitaron a los presentes, quienes también disfrutaron espléndidas degustaciones de mezcal y vino organizadas, a su vez, por artesanos locales.

Volaris, comprometido con el arte

Cabe destacar que como una iniciativa mexicana, Art Room Talet (A.R.T) by Volaris, reunió la obra de artistas de amplia trayectoria y reconocimiento, así como muestras que conjugaron arte emergente con el ya consolidado en los circuitos mexicanos. Esta exhibición presentó colecciones únicas de Roberto del Río, Paco Pepe y Tania Esponda, entre otros artistas. Cabe destacar que Volaris transportó para la ocasión estas piezas mexicanas exclusivas.

