En la pista central, el silencio expectante se rompe con el choque de la pelota en la raqueta, al que sobrevienen los aplausos y las voces de 9,000 espectadores que estremecen las gradas. Es el año 2018 y España se enfrenta a Gran Bretaña en la eliminatoria de la Copa Davis. A esos ecos, se suman los de la final de 1989 y de otros encuentros internacionales que

han convertido al Club de Tenis Puente Romano en epicentro deportivo de clase mundial.

El club fue inaugurado en 1979 por Björn Borg y, desde entonces, ha recibido a grandes estrellas del deporte blanco, no sólo en torneos internacionales, sino también para entrenar de manera habitual. Es así como, con suerte, es posible admirar los movimientos de Novak

Djokovic, Davidovich o Feliciano López, y aprender de los mejores.

Sin importar que seas profesional o principiante, nada se compara con ser protagonista del juego y poner a prueba tus habilidades en las pistas donde han dejado su huella Rafael Nadal, Serena Williams y muchas otras personalidades del tenis.

Además de disponer de pistas de arcilla, consideradas las mejores en la costa sur de Europa, el Club de Tenis Puente Romano tiene un par de pistas

fabricadas en plexipave, un gimnasio con equipo de última generación, una sala de masajes, un restaurante y toda una serie de servicios para el bienestar y entretenimiento familiar. Sus pistas, incluso, han acogido a músicos de fama internacional en conciertos al aire libre.

Ramón Campuzano, director del espacio, explica a Forbes Life que cada detalle ha sido pensado para crear experiencias memorables en los huéspedes del resort, más allá de los términos deportivos. Y basta con admirar el paisaje exterior y sentir en la piel la brisa del Mediterráneo para confirmarlo.

El lugar, miembro de The Leading Hotels of the World, se ubica en el corazón de la célebre “Milla de Oro”, una zona residencial de lujo ubicada entre Marbella y Puerto Banús, a sólo 45 minutos del aeropuerto de Málaga. Sus edificios blancos y sus calles enlosadas recuerdan un pintoresco pueblo andaluz a pie de playa, del cual sobresalen jardines subtropicales que cuentan con más de 400 especies botánicas.

Bajo la filosofía de Six Senses, el diseño del spa combina aspectos

propios de la arquitectura andaluza, como las paredes encaladas y los azulejos pintados a mano junto a piedras naturales y materiales de la

zona. Situado frente al mar, este spa se convierte en un verdadero edén para la relajación y el rejuvenecimiento tras una intensa jornada en este paraíso deportivo.

Con la reforma de las instalaciones y las habitaciones del resort, también se robusteció su oferta gastronómica, que invita a emprender un viaje por diferentes cocinas del mundo en un mismo destino. Los restaurantes sin gluten y el menú orgánico completan la alternativa más saludable.

EXPERIENCIA VIP



• Escenario: La pista central de Puente Romano, el Estadio Manolo Santana

• Entrenador: El reconocido jugador español Pato Clavet, que alcanzó el número 18 del ranking ATP

• Vivencia recomendada: Tres días para mejorar técnica, estrategia, competición y análisis de juego

• Valor agregado: Después del programa, el practicante tendrá un diagnóstico preciso y las claves para alcanzar el rendimiento óptimo

