Por segundo año consecutivo la Ciudad de México será sede de la Unboxing Toy Convention, y si todavía no tienes nada en la agenda, aquí te decimos lo que te puedes encontrar en este paraíso de figuras coleccionables y juguetes retro.

1. La convención reunirá a 20 personalidades, entre ellas, diseñadores de figuras, directores creativos, actores de escena y de doblaje inherentes a la industria de juguetes de colección.

2. Entre las personalidades invitadas se encuentra Steve Sansweet, presidente y CEO de Rancho Obi-Wan Inc., el mayor coleccionista de Star Wars en el mundo, con más de 300 mil piezas certificadas ante Guinness World Records.

3. Tim Effler, diseñador de juguetes en líneas clásicas como Jurassic Park, Batman y Ghostbusters, entre otras, impartirá la conferencia Diseño Jurásico.

4. El Unboxing Toy Convention Collector’s Museum exhibirá piezas insólitas y la mítica colección de ocho piezas de Star Wars nunca antes vista. También podrás ver la colección completa de figuras de Iron Man producidas por la marca Hot Toys.

5. El Articulated Comic Book Art impartirá un taller para tomar fotos con figuras de acción, para lo cual es necesario llevar tu cámara y al menos cinco figuras articuladas.

6. El Talent Alley será punto de reunión con actores como Sean Crawford, de Star Wars: Return of the Jedi; Victor Botha, de Star Wars: Rogue One; Kenn Scott, de Teenage Mutant Ninja Turtles II: The secret of the Ooze; y Tom Cook, animador de la serie de She-Ra, de The Masters of the Universe.

7. Además se realizará el Retro Cosplay Competition, un concurso de disfraces inspirados en las colecciones más emblemáticas emanadas del cine y Kitt, el auto increíble, estará de visita en el piso de exhibición.

Si decides ir no olvides llevar sneakers cómodos y tu mejor playera geek.

