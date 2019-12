‘Uncut gems’, la película que ha cautivado a Guillermo Del Toro

Guillermo Del Toro tiene una nueva película favorita. El director mexicano ha utilizado sus redes sociales para resaltar el trabajo de los directores y el actor protagónico de una de las cintas que podrían colarse a las próximas nominaciones del Oscar. Y no, no es ‘The Irishman’ o ‘Joker’.

Se trata de ‘Uncut gems’ o ‘Diamantes en bruto’, la más reciente cinta de los hermanos Josh y Benny Safdie, la cual tiene como protagonista a Adam Sandler.

A Guillermo Del Toro simplemente le encantó. Así lo dejó claro en su tweet. Reconoció además el trabajo de Adam Sandler en su papel dentro de la cinta, el cual dejó de lado la comedia y se embarcó nuevamente en un papel dramático que está trayéndole excelentes comentarios por su interpretación.

Saw UNCUT GEMS. Loved it! The Safdie bros. do it again. Very difficult pitch to sustain and they do it! Every part is cast perfectly but Adam Sandler confirms how commanding and powerful he can be as a dramatic actor. pic.twitter.com/bpUISLmeP7

— Guillermo del Toro (@RealGDT) December 18, 2019