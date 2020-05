Si algo tiene claro Roberto Verino, el diseñador español que lo ha conquistado todo en el intrincado mundo de la moda, es la esencia de su oficio. “Mi trabajo es anticiparme a las necesidades de los consumidores, seduciendo sus sentidos. Siempre digo que es importantísimo que yo pueda sorprender, emocionar y seducir”, afirma, en una conversación exclusiva sostenida con Forbes Life.

Instalados en su nueva boutique en la Ciudad de México, la charla con Verino transcurre entre prendas que exhiben a cabalidad las claves de un estilo nítido y personalísimo que lo ha llevado a conquistar el armario de auténticos referentes de estilo global, entre ellos, la reina Letizia de España y la reina Rania de Jordania. Los argumentos del gallego para ganar un espacio en el guardarropa de la realeza son contundentes: líneas sencillas que dibujan siluetas atemporales y funcionales a través de prendas que hacen florecer la personalidad de cualquiera. Son piezas que, como advirtiera al inicio de la conversión, saben seducir a quien las porta.

“Soy un enorme defensor de la calidad, de las líneas sencillas que ayudan a que mis propuestas se conviertan en atemporales. No soy un diseñador que vaya intentando crear al último grito; lo que tengo es un estilo de vida que pone en valor a las personas. Eso genera la capacidad de sacarle mucho partido en el tiempo a la ropa que propongo eso, funcional, capaz de sorprender, emocionar y seducir”, reafirma el diseñador.

En tiempos azotados por la sombra del Covid-19, Verino identifica un impacto inevitable, pero temporal, en la industria global de la moda a causa de la pandemia. “Nos afecta en forma importante. Si bien la relación comercial no funcionará con normalidad en los próximos meses, estamos considerando que se multiplique la demanda a través de la venta online. Hay gente que está convencida de que a la situación complicada hay que buscarle soluciones inteligentes”, explica.

Y agrega una reflexión que define a la perfección su filosofía como diseñador, artista y ser humano inmerso en el mundo de la moda: “En el concepto de comprar, usar y tirar, estamos haciendo un derroche irracional. Mi trabajo busca equilibrar; entender que no tenemos por qué estar corriendo siempre, sino que debemos dar a las personas todo aquello que vale la pena. El coronavirus nos deja ver esto con claridad: ¿es tan importante correr tanto si luego resulta que tenemos el camino cortado?”

PASO AL VERANO

Poniendo la lupa sobre un flujo creativo que dura todo el año, Verino confiesa que el verano es su musa favorita, al hablar de la estación para la cual disfruta más diseñar, principalmente, con el uso de materiales como el lino, el algodón y las sedas. “En el verano la gente está más dispuesta a disfrutar del buen tiempo de las vacaciones. También es mucho más sencillo empatizar con las personas que están predispuestas a buscar cómo vestirse con lo que tienen planificado”, revela, poco antes del lanzamiento en México de Legado, su más reciente colección Primavera-Verano 2020.

En ella reinterpreta piezas clásicas de su guardarropa para combinarlas con elementos contemporáneos; el resultado es un refresh a sus íconos. Legado también marca un punto de inflexión en su trayectoria de cara al inicio del equinoccio de primavera, y en un guiño respetuoso a Kukulcán, deja en claro su amor por México y su interés por consolidar a este país como su segundo mercado mundial.

¿Cómo recibir a Legado, su más reciente apuesta en el mundo de la moda? Así lo expresa el mismo Verino. “Tú, como persona, tienes que sentirte bien con lo que tienes; no te dejes llevar por la tiranía de la moda, que te esclaviza y, en lugar de hacer felices a las personas, las hace infelices”, reflexiona al definir la esencia de una colección que, afirma, fue creada para satisfacer al consumidor de sus prendas.

Y Verino da un último consejo a sus clientes: “El estilo tiene que ser personal. No te dejes llevar por un concepto; no parezcas una persona con la que no tengas nada que ver”. Una faceta poco conocida del diseñador lo enfrenta a un nuevo reto profesional, que abraza con pasión y regocijo: la vitivinicultura. Basta abordar el tema de su producción vinícola para atestiguar un brillo singular en la mirada del creativo. Se trata de una luz personal que se intensifica al poner en perspectiva la verdadera dimensión del reto asumido. “Tengo una bodega”, afirma con orgullo, “y éste, el de la naturaleza, es un ámbito en el que no tengo mucho control del proceso”.

Para explicar el reto con la claridad que lo caracteriza, recurre a una figura que domina: el diseño de un vestido. “Es más difícil hacer un buen vino que un buen vestido. Si hago un vestido que no funciona y no se vende, tengo capacidad de reaccionar enseguida, pero no puedo sustituir una cosecha hasta el año siguiente; me tengo que quedar ahí. La fuerza de la naturaleza no la domino”.

CLOSE UP

¿Qué es el lujo para ti?

El tiempo y el ser de verdad. Disfrutar de las personas que valen la pena.

¿Y la felicidad?

Estar contento conmigo mismo. Ser capaz de que mi trabajo ayude a hacer felices a otras personas.

Comparte un concepto fundamental de vida.

Aprendemos más de los fracasos que de los éxitos. Tengo el convencimiento de que tengo mucho que hacer y reconozco que he aprendido bastante más de mis fracasos que de mis éxitos. En la vida hay que ser humildes y estar dispuestos a buscar la excelencia.

¿Qué prenda no debe faltar en el armario?

Un trench coat, prenda fetiche para mí. En el de un hombre, no debería faltar nunca un buen blazer.

Artículo originalmente publicado en la edición impresa de Forbes México. Mayo 2020.

