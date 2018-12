Este texto fue publicado originalmente el 22 de agosto de 2018

Hace dos semanas Netflix estrenó su más reciente producción original mexicana, creación de Manolo Caro: “La casa de las flores”, y desde entonces, la gente no ha dejado de hablar de ella. Después de prácticamente devorar sus 13 capítulos, la pregunta es persistente: ¿habrá una segunda temporada? Y aunque desgraciadamente no hay una respuesta positiva por parte de la compañía hasta el momento, el director confirmó algo que romperá los corazones de muchos: Virginia de la Mora, el personaje interpretado por Verónica Castro, no regresaría en una posible segunda entrega.

Al cuestionarle a Manolo Caro sobre las declaraciones de la actriz -en las que respondía con un no rotundo a una posible segunda temporada argumentando estar cansada-, el director confirmó a Forbes Life que el compromiso con la actriz había terminado con la primera entrega de “La casa de las flores”, por lo que de renovarse el contrato con Netflix, no aparecería más.

“Verónica Castro es una persona que adoro, pero el compromiso de contar la historia de su personaje, Virginia de la Mora, tenía un arco establecido de principio a fin”, destacó Caro.

Tal parece que la historia de la florería más famosa de México seguirá otro camino con historias alejadas de la matriarca de la familia de la Mora. “Si regresamos con una segunda temporada la historia estaría enfocada en los hijos y en los hermanos, personajes que aún tienen más que contar; pero es un hecho, Verónica Castro no regresaría a la serie”, dijo.

“Si el día de mañana – Verónica Castro – tuviera la energía y fuerza y Netflix nos ofreciera una segunda temporada, que hasta el momento no ha hecho, su regreso sería algo que pudiéramos poner sobre la mesa. Yo entiendo que ella es una actriz muy profesional y se comprometió en algo que cumplió de la mejor manera y, de igual forma, nosotros nos comprometimos a un personaje con ella, así como a ponerle un final”, destacó el director Manolo Caro en entrevista.

Una noticia que pone en jaque la reciente incursión de Verónica Castro en el mundo del streaming, donde su personaje se convirtió en uno de los favoritos de la serie al mostrar a una madre que deja atrás los prejuicios del qué dirán de la sociedad mexicana.

