5 actividades al aire libre que la pandemia nos hizo amar

La pandemia del COVID-19 ha hecho que nos replanteemos muchas cosas y que lleguemos a diferentes conclusiones, entre ellas, una en la que muchos coincidimos: hay que vivir al máximo, de manera responsable. Por ello, ahora que las actividades comienzan a reanudarse, probablemente ya estés planeando tu próximo viaje, y si es de aventura, que mejor que hacerlo al aire libre.

La vida al aire libre no sólo es amigable con el medio ambiente, también brinda muchos beneficios a tu cuerpo, como la desintoxicación de tus pulmones con el aire limpio (que te puede motivar a ser más saludable), reducción de presión arterial y estrés, y, de acuerdo con algunos psicólogos, una muy buena terapia.

No importa si eres amateur o experto en la vida outdoor, te compartimos cinco actividades que debes hacer sí o sí al menos una vez en tu vida y que puedes probar ahora que termine la pandemia.

Este viaje, para el que solo necesitas una mochila cómoda y con la tecnología necesaria para largas caminatas, es una de las actividades al aire libre que muchos aman y que cobrarán más valor en los próximos meses.

La dificultad aquí es que se pueden realizar caminatas por horas para llegar al lugar deseado. Sin embargo, dependiendo del destino, las rutas suelen ser de fácil acceso, a menos que tú decidas lo contrario.

Foto: Cortesía.

Tip: adquiere candados para tus mochilas y correas de seguridad, y mantén siempre cerca de ti las cosas importantes, como tu teléfono, tus credenciales, tarjetas, pasaporte, dinero etc.

Dificultad: baja

Algunos lugares para backpacking en México: Chiapas, Oaxaca y San Luis Potosí

Tal y como lo dice su nombre, el senderismo es una actividad en la que das un paseo por caminos definidos o señalizados, en los que la experiencia al aire es libre se vive usualmente sin tantos obstáculos. Estos son hechos con la intención de evitar que alguien se pierda y como una posibilidad de tener una experiencia cercana con la naturaleza.

Foto: Cortesía.

Dependiendo del lugar en el que decidas practicar senderismo, ya sea en un monte, montaña o llano, será el grado de dificultad en la experiencia. Pero en general, sólo tendrás que caminar a un buen ritmo para que te relajes y disfrutes de la naturaleza.

Tip: lleva calzado y ropa cómoda, y de ser posible busca y toma una vara gruesa y larga que puedas usar como bastón. Lo creas o no, puede ser un muy buen apoyo por si comienzas a agotarte.

Dificultad: baja-media



Algunos lugares para practicar senderismo en México: Nevado de Toluca, Desierto de los Leones, Paso de Cortés.

ACAMPAR

Dormir en medio de la naturaleza es una experiencia increíble. Hacer una checklist de todo lo necesario y consultar el clima, son algunas de las medidas que puedes tomar para evitar contratiempos.

También te recomendamos que hagas una lista de actividades para que aproveches al máximo cada minuto, y que la mayoría de alimentos que lleves sean perecederos u orgánicos.

Tip: si no sueles acampar con frecuencia o no conoces la zona, intenta armar tu casa cerca de otras personas o de salidas a carreteras o caminos.

Dificultad: media



Algunos lugares para acampar en México: Peña de Lobos, Cuatro Palos, Las Palomas y Velo de Novia.

En una pequeña charla Gema Santillán, una de las embajadoras de Hydro Flask en México, nos compartió una frase que estamos seguros te motivará a practicar trail running y ciclismo de montaña.

“2020 me enseñó que tener un estilo de vida, donde la mayor parte de mi tiempo estoy en contacto con la naturaleza, es algo invaluable. Vivo agradecida por poder ver tantos amaneceres y atardeceres”.

Foto: Cortesía.

Correr o hacer biking a través de la naturaleza, sin necesidad de competir, sino de disfrutar literlamente, del aire libre mientras te ejercitas, son dos actividades que pueden realizar para poner a prueba la resistencia.

Independientemente del tipo de terreno que decidas recorrer, es muy importante que lleves agua suficiente para mantenerte hidratado y hasta alimentos en los accesorios correctos.

Tip: antes de lanzarte a practicar trail running o biking, intenta entrenar un poco y hacer ejercicios de respiración e incluso de equilibrio con varios días de anticipación para evitar accidentes.

Dificultad: media-alta



Algunos lugares para trail running y biking en México: Cerro del Quemado, Zapotepetl, San Juan Raya.

Ascender y descender en paredes de rocas y otros relieves verticales naturales con nada más que tu habilidad y tu fuerza, es una actividad que te llenará de adrenalina y te dará una vista impresionante del paisaje, pero que puede ser peligrosa si no tienes experiencia.

Si eres nuevo en esto, lo ideal es que escales en compañía de un experto, siempre bien amarrado y sujeto a los arneses y siguiendo las indicaciones. Evita actuar de manera temeraria y lleva ropa cómoda que te permita moverte libremente, así como calzado que no se te safe y que no te dificulte meter tu pie en espacios pequeños.

Foto: Cortesía

Para enamorarte más de esta actividad al aire libre, platicamos con Quetzali Galindo y Lary Arce, dos atletas que son sinónimo de adrenalina, aventura y valentía.

Quetzali, asegura que “tener la oportunidad de salir, alejarme de la ciudad, y desconectarme para conectarme con la naturaleza es todo un privilegio. No solo porque me regala la oportunidad de disfrutar de ella, sino porque me otorga la valiosa oportunidad de reencontrarme conmigo misma. Hacer actividades al aire libre es algo que me hace perder la noción del tiempo para transportarme al momento presente”.

Para Lary Arce, quien es una escaladora en indoor y outdoor, la pandemia sirvió para apreciar más poder salir y estar en contacto con la aventura:

“Estar tanto tiempo en casa me hizo apreciar aún más cada minuto que puedo salir, re conectarme y estar ahí afuera. De ahora en adelante, cada paso, cada intento y cada momento es de aprendizaje, poniendo en práctica la gratitud y el desapego por que todas las sensaciones que hoy están son un regalo que pueda que mañana no se repita”.

Tip: visita muros artificiales para escalar algunas veces antes de lanzarte a escalar en el exterior para tener una idea más clara y adquirir un poco de experiencia.

Dificultad: alta



Algunos lugares para escalar en México: Peñoles, Potrero Chico, La Huasteca, Los Dinamos.

También te puede interesar: Nizuc Resort & Spa: el paraíso activo de América Latina

