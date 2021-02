Cartagena: el destino que siempre tiene una historia que contar

“Sin embargo, algo de su gracia divina debía quedarle a la ciudad, porque me bastó con dar un paso dentro de la muralla para verla en toda su grandeza a la luz malva de las seis de la tarde, y no pude reprimir el sentimiento de haber vuelto a nacer.” Gabriel García Márquez.

Estas palabras que el nobel colombiano, Gabriel García Márquez, plasmó en ‘Vivir para contarla’ (2002) parecen resonar con la voz de quienes llegaron a Cartagena de Indias y que, cautivados por su magia, se quedaron; también con la de quienes la han recorrido y comparten su sueño de conocer el alma de “La Ciudad Heroica”.

Cartagena ocupó el segundo lugar en el ranking “Los 10 mejores destinos turísticos de Latinoamérica 2021”, presentado en enero del año en curso por Forbes Life Latam.

El listado, construido de la mano de un grupo de expertos en la industria turística global, reconoció su valor cimentado en su desarrollo y sus atractivos.

“Cartagena siempre tiene una historia por contar… Es encantadora. A pesar de que uno viva aquí y camine por sus calles todos los días, siempre podrá ver la ciudad de una manera diferente”, asegura Carolina Bernal, gerente general del Hotel Casa San Agustín. Ella es de Bogotá y desde hace 21 años habita en la capital de la región de Bolívar.

Situado en el Centro Histórico de Cartagena, Casa San Agustín es un hotel boutique formado por tres edificios coloniales restaurados que aportan una atmósfera única. El arte y la arquitectura de la lujosa propiedad evocan el resplandor de la ciudad como baluarte español del siglo XVII.

“Lo lindo del hotel es que logras sentir la esencia de la ciudad. En sus espacios encuentras historia, jardines, colores… Pero también elegancia, modernidad y autenticidad”, comenta Carolina. También realza el esfuerzo de todo el equipo para preservar esa experiencia al tiempo de brindar la seguridad que amerita el contexto actual.

La propiedad cuenta con la certificación Safeguard de Bureau Veritas y el sello “Juntos contra el Covid”, de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia – Cotelco.

El sortilegio del casco histórico de Cartagena radica en que, pese a lucir despejado, el espíritu cálido, alegre y hospitalario de su gente se siente en sus angostos caminos empedrados. Y también en sus plazas, sus balcones y en todos sus rincones. Un ánimo que permea en servicios de excelencia y que se degusta en una oferta gastronómica impecable que sobrepasa los límites de la fortaleza de piedra.

Un destino que lo tiene todo

“Cartagena es por mucho uno de los destinos más importantes de Colombia y Latinoamérica. Pocas ciudades en el mundo cuentan con tantos atributos: una de las metrópolis amuralladas más bellas del mundo, barrios románticos con mucha mística como Getsemaní, impregnada de arte urbano, y San Diego. Hotelería de talla mundial y gastronomía internacional; playas, festivales de música, literatura, cine…

Sin duda, el destino preferido por locales y extranjeros para disfrutar tanto de vacaciones como trabajo”. Así lo expresa Dino Lebolo, gerente general y socio propietario de La Única, restaurante y cantina contemporánea que se ha convertido en una suerte de embajada de la gastronomía del norte y del Pacífico de México con matices caribeños excepcionales.

Desde su apertura (diciembre 2019), en una de las avenidas más coloridas y fotografiadas del barrio de San Diego -a unos pasos de la Ciudad Amurallada– La Única ha logrado sortear los altibajos generados por la pandemia. “Escogimos a Cartagena para desarrollar la marca porque cuenta con un público diverso, internacional y muy sofisticado.

Entendimos que sólo podremos salir adelante si nos mantenemos a la vanguardia en innovación, gastronomía y bioseguridad”, acentúa el empresario que nació en Barranquilla y que desde hace una década tiene su hogar en la urbe que en 1984 fue declarada por la Unesco como Patrimonio Histórico de la Humanidad.

En la mira de Latinoamérica

Cartagena ocupó la segunda posición en el listado ‘Los 10 mejores destinos turísticos de Latinoamérica’, presentado por Forbes Life Latam en enero del año en curso.

El comité de selección incluyó a los siguientes especialistas de la industria turística global: Virtuoso, Booking, Toucan Insights, The Leading Hotels of the World, Preferred Hotels & Resorts y el Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac, en México.

Entre otros aspectos, el comité consideró la presencia de los siguientes criterios en los destinos: certificaciones nacionales e internacionales de seguridad sanitaria; protocolos sanitarios; infraestructura adaptada a la nueva realidad e innovación turística.

Por si fuera poco, el destino cuenta con un clima agradable a lo largo de todo el año, vistas sorprendentes al Mar Caribe y cinco complejos de islas a su alrededor que proporcionan más de una veintena de playas que alientan travesías palpitantes. Las más cercanas son las Islas del Rosario, Barú y San Bernardo.

Enmarcada por su esplendorosa Bahía, esta ciudad norteña inspira encuentros fantásticos este 2021. Ya lo dijo Gabriel García Márquez: “Cartagena es una ciudad que han intentado destruir durante más de cuatrocientos años, y, creo, está más viva que nunca”.

Templo Gourmet

‘La Única’ se ha posicionado con éxito en el gusto de visitantes y locales. Su irresistible oferta gourmet se compone de sabores mexicanos con algunos matices caribeños.

“Ciudad amurallada, con impronta mágica para disfrutar de una inmersión en la cultura local y cálidas estancias musicalizadas con el dulce bullicio caribeño” THE LEADING HOTELS OF THE WORLD

Artículo originalmente publicado en la edición print de Forbes Colombia. Febrero 2021.

