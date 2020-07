Hotel W Mexico City reabre sus puertas con experiencias audaces

Inspirado en la fortaleza de los habitantes de la capital del país para sobreponerse ante cualquier eventualidad, el hotel W Mexico City abrió sus puertas con una temática audaz, nuevos referentes de servicio y sugerentes propuestas.

Todo enmarcado por medidas de seguridad e higiene acordes con el curso de la contingencia sanitaria que son supervisadas puntualmente por el Cleanliness Champion, figura apegada a la guía Commitment to clean de Marriott International que supervisa, entre otras medidas, la creación de barreras de transmisión con tecnología low-touch; la correcta operación del check in y check out sin pasar por recepción a través de una app; y el funcionamiento del área de alimentos y bebidas en línea con los protocolos locales, los lineamientos de la FDA y del programa ServSafe, de la Asociación Nacional de Restaurantes de Estados Unidos.

El leitmotiv de la propiedad, ‘Land of luchadores’, es representado por un símbolo que ha ganado fama mundial como una de las expresiones de cultura popular mexicana más vigorosas y multifacéticas: la máscara de la lucha libre. El espíritu lúdico y artístico de este ícono se hace presente en la entrada y en diferentes espacios del hotel.

El orgullo cultural local es parte de la creatividad y el entusiasmo implícitos en cada experiencia recreada por el talento humano de W Mexico City, en el que se refuerza la misión de generar emociones al tiempo de brindar seguridad y confianza. Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias globales y la Secretaría de Salud de México, así como de la guía de Marriott International “Commitment to clean”, el hotel ha perfeccionado sus procedimientos de higiene y también ha establecido nuevos protocolos para crear barreras de transmisión.

Gastronomía y celebración

Como parte de la guía Marriott Less Contact, More Connection la oferta gastronómica en W Mexico City cuenta con un touchless twist que permite visualizar el menú desde el smartphone. A través de una aplicación con código QR, podrás gozar de las experiencias RETOX en el restaurante 25DOS, en la habitación y, paulatinamente, siguiendo el semáforo de alerta de la ciudad, en el Living Room Bar.

También se encuentra disponible el servicio GRAB TO GO, una alternativa lista para que puedas llevar a la habitación u oficina, productos frescos y orgánicos de pequeños productores locales con el toque mexicano y contemporáneo de la sous chef Paula Muñoz.

Para quienes buscan experiencias de reunión exclusivas con altos estándares de higiene y con el servicio de lujo insignia de W Hotels, podrán disponer de la EWOW SUITE, donde la magia de la mixología, snacks gourmet en elegantes exhibidores se harán presentes. cuidando la higiene y los beats del DJ de la casa que sabe crear una atmósfera festiva y sofisticada. Aquí es posible dar un upgrade a la experiencia musical y disfrutar una épica speakeasy party con una restringida lista de invitados en un entorno de confort y seguridad.

Para honrar la vida

Con el momento coyuntural que hemos pasado como seres humanos, es necesario encontrar la manera de renovar nuestra energía vital. Pensando en ello, W Mexico City ha diseñado una vivencia terapéutica en su emblemático temazcal, con técnicas ancestrales, para fortalecer el sistema inmunológico.

Estas son algunas de las actividades que marcan el regreso de W Mexico City y su apuesta por una estadía placentera llena de diseño, tecnología y bienestar.

También te puede interesar: Top 5: Tendencias en viajes nacionales post Coronavirus

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí