Estas exclusivas estancias en hoteles tienen un fin benéfico

The Leading Hotels of the World espera apoyar al sector de la hospitalidad con el lanzamiento del programa ‘Stay It Forward’. La prohibición de viajes a nivel mundial, así como las medidas adoptadas para combatir la pandemia han tenido un fuerte impacto en las cadenas de hoteles, las cuales se vieron en la necesidad de parar sus servicios.

Tras casi cinco meses de inactividad, este sector aún sufre para intentar recuperarse de este paro de operaciones debido al bajo nivel de reservaciones. Esto ha derivado en diversos problemas económicos y laborales para sus trabajadores.

Por dicha razón, The Leading Hotels se unió a sus hoteles miembros en todo el mundo, con el objetivo de crear los certificados llamados ‘Stay It Forward’; estas son estancias prepagadas con un valor de 1,500 dólares. Los recursos que se obtengan serán donados a los empleados del hotel participante que más lo necesiten o a una organización benéfica.

El programa contempla que cada hotel participante ofrecerá un número limitado de estos certificados a sus clientes y, quienes los compren, podrán hospedarse en alguna fecha a convenir. Si bien cada hotel tendrá sus especificaciones en cuanto a la fecha límite para utilizarlos e, incluso, pueden bloquear algunos días en las cuales no se podrían hacer reservaciones, se proyecta que no caduquen antes del 10 de junio de 2022.

Cada uno de estos ‘Stay It Forward’ contempla diversos beneficios como: una estancia por 2 noches en ocupación doble; acceso a una experiencia exclusiva durante su estadía, entre otras ventajas.

Si bien esta iniciativa con fines benéficos aplica en distintos hoteles alrededor del mundo, en el caso específico de México hay tres participantes:

Paradisus Los Cabos (Baja California Sur): ahí. los viajeros se registrarán en una Suite Royal Service, con acceso a un mayordomo. Los huéspedes podrán disfrutar de una exclusiva degustación de vino o tequila, como parte de las experiencias.

Chablé Moroma (Quintana Roo): en este hotel, quienes hayan adquirido una de las estancias prepagadas serán invitados a experimentar un antiguo ritual de Temazcal.

Chablé Yucatán (Yucatán): esta propiedad, hermana de la anterior, también tiene preparado un ritual de Temazcal.

De esta forma, además de disfrutar de una extraordinaria estancia en algunos de los mejores hoteles del mundo, los huéspedes podrían ayudar a quienes laboran en este sector.

