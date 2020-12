Tendencias de viaje: ¿Qué le espera al turismo en 2021?

Con una posible y escalonada reapertura al turismo en 2021, las tendencias de los nuevos viajes en México se confirman en cuanto a la preferencia por los destinos nacionales y relacionados con experiencias de contacto con la naturaleza.

De acuerdo con el ‘Reporte Anual de Tendencias de Viaje para 2021’, elaborado por Expedia, los turistas mexicanos seguirán posponiendo los viajes internacionales, para así lograr explorar destinos más cercanos a sus lugares de residencia, aunque el gusto por los principales destinos de playa del país se mantendrá vigente.

De forma más reservada, es posible que algunos paseantes se aventuren a realizar alguna travesía más larga, pero de corta duración, en donde se incluya un país extranjero.

Foto: Joseph Barrientos/Unsplash.

También se estima que debido a la afectación económica que ha dejado la actual pandemia de salud, será el turismo premium y las marcas de lujo las que apuntalen la reapertura del turismo en 2021.

Destinos en tendencia

Entre los hallazgos más importantes que destacan en el estudio de Expedia, sobresale que Cancún será el lugar más buscado por los mexicanos para pasar sus vacaciones. Aunque algunos destinos como Los Cabos, Huatulco y Chetumal también tendrán relevancia.

En términos de búsquedas quedan de la siguiente manera:

1.- Cancún

2.- Riviera Maya/Tulum/Playa del Carmen

3.- Puerto Vallarta/ Nuevo Vallarta/Riviera Nayarit

4.- Mazatlán

5.- Los Cabos

6.- Acapulco

7.- Ixtapa-Zihuatanejo

8.- Huatulco

9.- Las Vegas

10.- Chetumal/Costa Maya

Foto: Salvador Navarro/Unsplah.

Destinos internacionales

Corta distancia

1.- Las Vegas (EEUU)

2.- Nueva York (EEUU)

3.- Orlando (EEUU)

4.- Punta Cana (República Dominicana)

5.- Orange County (EEUU)

Foto: Juliana Malta/Unsplash.

Larga distancia

1.- París (Francia)

2.- Tokio (Japón)

3.- Polinesia Francesa

4.- Whistler (Canadá)

5.- Maldivas

Foto: JOHN TOWNER/Unsplash.

Por su parte, el estudio ‘New World of Travel’, elaborado por Skyscanner, resalta que para 2021 se espera que aumenten las reservaciones de vuelos y hoteles con solamente un mes de anticipación o menos. Esto es una clara señal de que los turistas no pretenden poner en riesgo sus vacaciones por nuevas restricciones de viaje.

Con estas tendencias, el turismo en 2021 podría comenzar una nueva era, en donde los viajes adquieran matices distintos al periodo anterior a la pandemia.

