The Setai: insignia oriental del Art Déco en Miami

El propósito de construir una experiencia que pocos pudiesen imaginar en Miami Beach se manifiesta plenamente en The Setai. En colaboración con Jaya Ibrahim & Associates, el visionario diseñador Jean-Michel Gathy logró crear un ambiente distintivo y apacible que fusiona la esencia cultural de uno de los destinos más atrayentes de la Florida, con el espíritu del movimiento Art Déco internacional e influencias de Asia.

El vestíbulo es la primera muestra de esa convergencia. Los ladrillos restaurados que destacan en su contextura fueron transportados desde Shanghai para crear un puente de enlace entre las manifestaciones arquitectónicas de la ciudad antigua china y las de South Beach.

Foto: The Setai.

El bar está adornado con nácar, mientras que el patio adyacente cuenta con imponentes pérgolas, maderas ricas y el emblemático estanque de serenidad que los huéspedes pueden admirar durante el día, mientras disfrutan de un almuerzo ligero, o bajo las estrellas titilantes al anochecer con un copa de vino en la mano.

Laureado con el codiciado Forbes Travel Guide Five Star siete veces consecutivas y reconocido con el premio World’s Best 2021 de Travel+Leisure, The Setai es un ejemplo de cómo el pasado se puede entretejer de manera admirable por medio del diseño y la hospitalidad. De las 146 suites que posee, 90 se localizan en el emblemático edificio Art Déco, que representa su corazón histórico.

Más de 80 años después de haber sido originalmente inaugurado por el campeón de peso completo Jack Dempsey (bajo el nombre de hotel Dempsey-Vanderbilt), estas suites mantienen sus raíces en completa armonía con su entorno. Las paredes hechas de fina madera de teca se mezclan sin esfuerzo con otros toques decorativos y artefactos asiáticos auténticos. Es así como cada habitación cuenta una historia propia y especial.

Foto: The Setai.

Por otra parte, The Oceanfront y Oceanview Suites en The Setai Miami Beach son la encarnación de la exclusividad avanzada. Además de resplandecientes vistas al mar, su diseño incluye exquisitas obras de arte de inspiración asiática y espacios que permiten alcanzar un estado de tranquilidad más que óptimo.

El mejor penthouse de Florida

Ubicado en el piso 40 del Ocean Suites Residential Building, el Penthouse entrega vistas de 180 grados del Océano Atlántico, South Beach y Miami desde sus balcones envolventes. Dos suites principales, dos habitaciones para invitados, cinco baños y una terraza privada al aire libre con múltiples áreas de descanso, piscina de entrenamiento, jacuzzi y open-air bar, son parte de las comodidades que ofrece en una superficie mayor a los 920 metros cuadrados.

En conjunto, The Setai personifica un mundo privado que conecta a los huéspedes con los que siempre han sido los principales atractivos de Miami Beach: la playa, el Sol y la noche. Pero también representa una declaración del diseño y la arquitectura que han dado fama al destino con una versión moderna del neoclásico; una expresión Art Déco que es igualmente legendaria y prodigiosa que la bella extensión costera.

