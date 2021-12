Celebrity Cruises: un nuevo comienzo náutico

Los acordes del éxito de Cher, de finales de los 90, “Believe”, resuenan mientras un grupo de bailarines y acróbatas danzan por los aires sostenidos sólo por telas. Es una cálida noche en medio de la inmensidad del Caribe, y el barco Celebrity Apex realiza su primera travesía por una región que capta casi 12 millones de turistas de cruceros al año. Por ello, está consolidado, por mucho, como el destino más popular en el mundo para viajes marítimos de placer.

El momento es significativo. Luego de haber movilizado a 29.7 millones de turistas en 2019, y con expectativas de crecer a 32 millones en 2020, de acuerdo con cifras de la Cruise Lines International Association (CLIA), Covid-19 llegó como un maremoto. El impacto a escala mundial fue profundo, con pérdidas estimadas de 77,000 millones de dólares (mdd, entre mediados de marzo y septiembre de 2020). Ahora, después de casi 15 meses de paro total, la industria de cruceros leva anclas en busca de emprender un nuevo comienzo que la lleve a buen puerto.

Foto: © Michel Verdure, Quentin Bacon/Celebrity Owned.

“Nosotros utilizamos esta crisis como una oportunidad para repensar la marca de una forma distinta. Así fue como llegamos a nuestra estrategia de precios todo incluido. Porque a los viajeros de lujo les gusta la simplicidad”, reflexiona Lisa Lutoff-Perlo, presidenta y CEO de Celebrity Cruises, en entrevista con Forbes Life.

La línea se ha propuesto dar otro significado a los viajes, con su perspectiva “The New Luxury”. Esta filosofía funciona para todas las áreas del navío, pero encuentra su verdadera esencia de ultralujo en The Retreat: “un barco boutique dentro de un crucero”.

Ahí, quienes viajan en amplias suites (la más grande de ellas mide 240 metros cuadrados, con área de interiores y una gran terraza, equipada con amenidades premium), pueden disfrutar de espacios y servicios más íntimos. Entre ellos se encuentra un lounge, un sofisticado solárium, pooldeck, concierge y mayordomo personalizado, así como una propuesta culinaria a la altura de las mejores del mundo, en el restaurante Luminae. Sí, el primer spot de alta cocina internacional en el mar del chef francés, con estrella Michelin, Daniel Boulud.

Foto: © Michel Verdure, Quentin Bacon/Celebrity Owned.

“Estamos tocando las fibras más sensibles de la gente en este momento, y [también] su deseo de viajar de nuevo. Queremos convencerla de que Celebrity Cruises es la forma de hacerlo, porque no sólo son unas vacaciones maravillosas, sino, además, muy seguras”, comenta Lutoff-Perlo.

Además de los protocolos de seguridad globales, en caso de que algún huésped llegue a dar positivo por COVID-19, será trasladado en avión privado hasta su ciudad de origen.

Si bien, los barcos más recientes de la naviera están diseñados con una mayor cantidad de espacios abiertos, los interiores han sido igualmente equipados para garantizar una estadía por completo confiable. Cuentan con un sistema de doble filtración que se activa de 15 a 20 veces por hora para abastecer de aire fresco todas sus áreas: teatros, restaurantes, bares, pasillos, cabinas…

Históricamente, los turistas estadounidenses mayores de 50 años han dispuesto de la industria de los cruceros para escapar de la rutina. No obstante, uno de los objetivos de Celebrity Cruises es atraer a los nuevos viajeros de lujo y sabe que en Latinoamérica los puede encontrar.

Foto: © Michel Verdure, Quentin Bacon/Celebrity Owned.

“Vemos la región con muy buenos ojos, especialmente a México, porque es un país muy orientado al núcleo familiar. Los mexicanos disfrutan viajar en compañía de sus seres queridos y por eso son nuestra prioridad”, nos dice Lisa. También incluye a Chile y Brasil como mercados con potencial.

La entrevista concluye mientras el barco continúa su travesía por las aguas del Caribe. Los destellos del mar contribuyen a imaginar el arribo de Beyond en 2022: el nuevo barco insignia de Celebrity, que promete una travesía aun más exclusiva.

