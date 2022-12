Top 10: Los mejores destinos de Latinoamérica en 2023

El comité editorial encargado de elaborar el ranking “Los 10 mejores destinos turísticos de Latinoamérica” incluye al equipo editorial de Forbes Life Latam y a los siguientes especialistas de la industria turística global: Virtuoso, Toucan Insights, The Leading Hotels of The World (LHW), Expedia Group, Siteminder, Preferred Hotels & Resorts y Marriott International.