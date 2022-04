The St. Regis Mexico City celebró el espíritu emprendedor de la mujer

“Estamos en un momento muy particular en el que las mujeres podemos gestar los cambios en pro de la igualdad. A través de nuestra labor deseamos impulsar el cambio que requieren los sistemas empresariales y la vida”, realzó Ana Victoria García, CEO y fundadora de Victoria147, durante Caroline’s Tea en St. Regis Mexico City.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Foto. St. Regis

El encuentro convocado por el icónico hotel en la capital mexicana, en alianza con la reconocida plataforma que impulsa el desarrollo de empresas, mujeres y emprendedoras, trascendió como una celebración del liderazgo femenino como inspiración para un futuro más equitativo.

El liderazgo femenino es un tema muy cercano a la emblemática firma de hospitalidad desde hace más de 100 años. Fue Caroline Astor, madre del fundador del primer hotel St. Regis en Nueva York, quien creó el club “Los 400”, un selecto grupo de personas consideradas las más influyentes de la época dorada.

También te puede interesar

Firmas de lujo estrechan lazos con el Día Internacional de la Mujer en México

¿Qué te inspira a luchar día con día?

La incansable mente creadora de la “Gran Dama” dio paso a la primera expresión auténtica de la sociedad de una de las urbes más cosmopolitas del mundo. Caroline era una mujer elocuente, innovadora y audaz que, en un mundo liderado por los hombres, logró ser quien decidía el rumbo de las conexiones de negocios de principios del siglo veinte.

Foto. St. Regis

En honor a su legado, St. Regis Mexico City organizó Caroline’s Tea para evocar ese espíritu emprendedor a través de la importante experiencia de Ana Victoria García, así como de su socia y directora de Operaciones Ana Cecilia Pérez Cristo. Ambas compartieron con las invitadas las lecciones que han aprendido a lo largo de los diez años de Victoria147.

¡Descubre!

St Regis Downtown, Dubai: Un viaje por los confines del Desierto Árabe

“Es un momento para reflexionar y ver todo lo construido. La celebración de esta primera década me genera mucha emoción y me llena de orgullo saber que no nos detuvimos en esos tiempos de altibajos que también los hubo. Hemos evolucionado y por eso estamos redefiniéndonos tanto en imagen como en concepción”, ahondó en entrevista Ana Victoria.

FAna Victoria García, CEO y fundadora de Victoria147 y Ana Cecilia Pérez Cristo, directora de Operaciones.

Foto. St. Regis

Una de las claves para avanzar como mujeres, destacó, es entender lo que sí quieres en tu vida y que no. “Tener libertad, rodearme de personas interesantes de las cuales pueda aprender y encontrar un motivo más allá de lo transaccional, han sido siempre un sí para mí”.

También refirió la importancia de utilizar tanto la energía femenina como la masculina a nuestro favor. Eso al final redundará en una mejor toma de decisiones, balance y bienestar.

Ana Jimena Ramírez de Sersana, Micaela Miguel de Delirio, Mariana Villareal de Sangre de mi Sangre, Gina Ortega de High on Fashion, Lore Vazquez de Loly in the Sky, Dulce Zorrilla de Mom to Mom, fueron algunas de las mujeres de la comunidad Victoria147 que se dieron cita en St. Regis Mexico City. Todas las asistentes recibieron un obsequio de parte de Natura Bissé.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram