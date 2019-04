Así es la Vida Forbes de Raúl Peñafiel, CEO de Jaguar Land Rover México

¿Cuál ha sido el mayor reto al frente de Jaguar y Land Rover?

Elegir. Cuando tienes dos marcas como éstas, se abren muchísimas oportunidades. El mayor reto es elegir entre todos esos caminos.

Para ti, ¿qué significa ser feliz?

Es una obligación ética. Tengo la suerte de hacer lo que me gusta, de estar rodeado de gente increíble y, además, en un país que adoro. Si no consiguiera ser feliz, sería un fracaso que no podría asumir.

Uno de tus mayores éxitos es…

Va unido al tema de la felicidad. Me siento feliz por el trabajo que se ha hecho este año con el equipo. Hemos buscado una transformación de Jaguar y Land Rover en México, con unos resultados buenísimos.

¿Algún fracaso del que hayas aprendido mucho?

Durante años, visité (en los veranos) un pueblo en la sierra, cerca de donde soy originario. Un lugar conocido porque la gente veía luces, platillos voladores. Por más que me esforcé, jamás vi nada. Ello me enseñó que lo que no tiene que ocurrir, no ocurre… y no pasa nada.

Resume tu filosofía de vida en una frase.

Intento que no me afecten de más ni el éxito ni el fracaso. Hay que aprender que, al conseguir logros, todos te hablan bien; en tanto, en los fracasos, suelen darte la espalda.

Una palabra que defina a México.

Adictivo.

Lujo para ti es…

Poder disfrutar de la excelencia, sin tener que preocuparme del estatus ni de mi tiempo.

Un proyecto que ansíes realizar.

Conseguir más tiempo con las personas que me interesan.

¿Cuál es tu posesión más valiosa?

La única que tengo: mi tiempo. El resto es mentira

Te puede interesar: I-PACE, el primer auto 100% eléctrico de Jaguar llega a México



Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí