Video de Beyoncé y Jay Z inspira tour en el Museo de Louvre

El reciente video de una de las parejas más famosas del mundo de la música, Beyoncé y Jay Z, “Apeshit”, filmado en las instalaciones del Museo de Louvre, ha causado tal sensación que el recinto ha propuesto un tour para que los visitantes observen a detalle las piezas de arte que aparecen en la filmación.

No es para menos, el video que se grabara secretamente en el Louvre por varios días, tiene como protagonistas algunas de las piezas icónicas del arte, como la emblemática Gioconda, de Leonardo da Vinci, que sirvieron como escenario de la producción.

Tan sólo unas semanas después de haber presentado el video, éste ha logrado tener altos niveles de vistas, sobrepasando las 65 millones en Youtube a la fecha. Una filmación donde el arte queda plasmado en todas sus escenas de la peculiar pareja que en junio lanzarán su nuevo álbum “Everything is love”.

El recorrido incluirá las 17 piezas de arte en las que los artistas posaron en pareja o con sus bailarines, desde la ya mencionada Gioconda hasta la Consagración de Napoleón, pasando por Las Bodas de Caná, Veronese y La balsa de la Medusa de Géricault, entre otras.

Con el video de Beyoncé y Jay Z se ha logrado uno de los objetivos del museo: llevar el arte a los más jóvenes, y por ello se considera que el recorrido será muy solicitado entre los visitantes que no solo presenciarán lo mejor del arte, sino que estarán en los sets usados por los artistas para la filmación del video en un recorrido de una hora y media de duración.

La nueva atracción del Louvre se suma a la de otros artistas que han utilizado el museo como set de grabación de sus videos, entre ellos, el ex integrante de los Black Eyed Peas, Will I am, quien antes que la pareja filmara el video de la canción “Mona Lisa Smile”. El recorrido promete ser de los más solicitados en el inicio del verano en Francia, época donde el museo suele ser de los lugares preferidos de los turistas.

