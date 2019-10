View this post on Instagram

👀⚠️Te recordamos que el Campamento es CUPO LIMITADO y la venta es "únicamente vía Internet".⚠️ 🎫Adquiere ya tu paquete de camping en @superboletosmx Vive la experiencia del camping en el #FIG2019 del 15 al 18 de Noviembre, podrás disfrutar de esta increíble aventura. 🎊🎈🎶😁