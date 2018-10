“Yo vine a México a ganar”: Lewis Hamilton

“Yo vine a México a ganar”, afirmó contundente Lewis Hamilton, actual campeón de la Fórmula 1, a un grupo de entusiastas del automovilismo y la moda que aplaudieron al unísono su declaración durante un evento organizado por Tommy Hilfiger en una boutique de la firma ubicada en la Ciudad de México.

Hamilton, que este fin de semana buscará alzarse con la victoria en el Gran Premio de México, participó en un encuentro con tres jóvenes mexicanos destacados en diferentes ámbitos (la actriz Loreto Peralta, el surfista Jhony Corzo y la piloto de Nascar Peak México Series, Regina Sirvent). Durante la reunión, el piloto y diseñador reveló aspectos de su personalidad desconocidos por los asistentes.

Sobre su faceta como diseñador, Hamilton dijo que crear su primera colección de la mano de Tommy Hilfiger fue un proceso muy divertido. Agregó que para llevar a cabo este proyecto se sumergió en una intensa labor de investigación con un objetivo en mente: crear algo icónico. “Aprendí mucho de Tommy Hilfiger, fue casi un internado de moda”, mencionó.

Cuestionado sobre cómo maneja la presión que lo ubica en este momento como favorito para ganar el Gran Premio de México, Lewis Hamilton dijo que ama esa presión. Y fue más allá: explicó que sentirla es algo que le ayuda a esforzarse aún más para alcanzar su objetivo.

“Siempre trato de estar concentrado en la carrera y de disfrutar el momento. Nunca dejé que nadie me dijera que hacer, mi padre me apoyó mucho en mi decisión de ser piloto y por ello soy muy afortunado”. Finalmente, Hamilton dio un consejo a los presentes: “Escucha tu voz interior, sólo tú vas a vivir tu vida, no hagas caso de lo que opinen los demás”.

En un momento inesperado de la tarde, al ser cuestionado sobre a quién elegiría para que lo acompañara durante su participación en el Gran Premio de México, el piloto respondió que a Roscoe, su mascota que cumplía seis años justo el mismo día en que realizaba esta presentación en la Ciudad de México.

Lewis Hamilton afirma que vino a México a ganar, pero antes, confiesa que extraña a Roscoe, su mascota que hoy cumple 6 años. Todo sucedió en un encuentro privado organizado por Tommy Hilfiger México. Posted by Forbes Life Latam on Wednesday, October 24, 2018

